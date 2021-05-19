Туктамышева снова покорила сердца россиян фотографией в алом платье

, 19 мая. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фотографию с отдыха на Мальдивах. Снимок не оставил россиян неравнодушными.

Туктамышева решила провести отдых без макияжа и каблуков. Однако, ее натуральная красота с новой силой покорила сердца россиян.

Российская фигуристка выложила на своей странице в Instagram фотографию со своей прогулки на пляже. На снимке Туктамышева предстала перед подписчиками в платье алого цвета, а лицо ее украшено обворожительной улыбкой.

«Счастье», — написала спортсменка под снимком.

Ранее сообщалось о фигуре 34-летней Глюкозы, которая восхитила поклонников. Певица выложила снимок, на котором она сидит на траве в черном комплекте бикини.