Названы регионы РФ с самым большим объемом долгов предпринимателей по кредитам

Москва, 19 мая. Исследователи банка Hays проанализировали российскую предпринимательскую среду и выявили регионы, где бизнесмены погрязли в кредитах.

Больше всего в России должников-бизнесменов на Урале — там кредиты когда-либо брали 69,2% предпринимателей. На втором месте Центральный регион — 53,7%, Сибирский федеральный округ на третьем — 51%. Меньше всех заинтересованы в кредитах бизнесмены в Северно-Кавказском федеральном округе — 38,5% и на Дальнем Востоке — 40%.

Вместе с этим исследование показало, что большинство кредитов предприниматели берут на самом старте своего дела. В перечне самых частых причин — сопутствующие расходы, покупка оборудования, выплата заработной платы сотрудникам, оплата офиса, обучение и покрытие кассового разрыва.

Ранее опрос зафиксировал неготовность российских граждан к отключению интернета. Отказаться от использования интернета готовы лишь 12% россиян.