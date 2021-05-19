Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от королевской семьи

Лондон, 19 мая. Герцог и Герцогиня Сассекские решили расформировать королевскую фирму Sussex, чем еще больше портят отношения с Букингемским дворцом.

Документы Регистрационной палаты показывают, что пара поручила добровольному ликвидатору закрыть благотворительную организацию, которую в прошлом году они переименовали в MWX. Об этом сообщает The Sun.

Информация на сайте показывает, что Гарри и Меган подали заявку на ликвидацию компании 4 мая. Это не указывает на то, что они имеют финансовые трудности. Это говоришь лишь о том, что они решили отказаться от благотворительной организации.

Процедура ликвидации займет до 10 дней. Однако этот шаг — последний сигнал, который говорит о том, что герцог и герцогиня Сассекские не вернутся в Великобританию и останутся жить в Калифорнии.

Интересно и то, что принц Гарри и его жена Меган Маркл решили прекратить деятельность своей компании на следующий день после того как побывали на съемках своего документального сериала. Напомним, он разрабатывается совместно с телеведущей Опрой Уинфри, и в нем идет речь о психическом здоровье людей.

Ранее в Сети был опубликован первый трейлер совместного шоу Гарри и Опры. Медиамагнат выложила его на своей странице в Instagram.