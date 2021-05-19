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новостей
07:54
Общество
Экологи напомнили выпускникам о вреде воздушных шариков для природы
07:48
Общество
Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул
07:43
Шоу-бизнес
Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели
07:30
Общество
Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях
07:25
Экономика
Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
07:25
Общество
«Push-up 70-ых»: раскрыт секрет большой груди героини фильма «Афоня»
07:24
Шоу-бизнес
Mirror: звезды, которые поженились тайно
07:22
Экономика
Курс доллара вырос до 73,7 рубля на Московской бирже
07:19
Общество
Туктамышева снова покорила сердца россиян фотографией в алом платье
07:16
Экономика
Названы регионы РФ с самым большим объемом долгов предпринимателей по кредитам
07:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от королевской семьи
07:03
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
07:02
Общество
Проект «зеленый паспорт» стартовал в Австрии
07:00
Украина
Юрий Кот заявил, что в заложниках у Украины находится большая часть русского народа
06:58
Происшествия
СК не нашел следов насильственной смерти на теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке
06:55
Общество
Принца Гарри обвинили в публичном оскорблении принца Филиппа после его смерти
06:54
Происшествия
Школьников перевели на «дистанционку» из-за паводка на севере Сахалина
06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде
06:46
Общество
Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»
06:44
Происшествия
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Все новости

Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов

Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
instagram.com  /  @emrata

Вашингтон, 19 мая. Всего два месяца спустя после родов супермодель Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную фигуру на нескольких свежих рекламных фото в бикини.

Ратаковски снялась в рекламе купальников, позируя на снимках и видео в откровенных бикини белого, розового и синего цвета. На некоторых фото она предстала с распущенными каштановыми волосами, на других собрала волосы в пучок.

Поклонники модели пришли в восторг от фотосессии, назвав ее «совершенной матерью». Некоторые просто не поверили, что можно так быстро прийти в форму спустя два месяца после родов.

На своей странице в Instagram 29-летняя Ратаковски активно делится впечатлениями от материнства, открыто рассказывая в фотографиях о преимуществах грудного вскармливания. Как сообщает Hollywood Life, модель ранее подчеркнула, что хотя ее сын и родился мужчиной, она не собирается «навязывать ему гендерные стереотипы».

Ратаковски после нескольких недель отношений вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда в феврале 2018 года. В марте этого года знаменитая модель впервые стала матерью. Сына назвали Сильвестром Аполло Биром. Еще во время беременности знаменитость публиковала в своих соцсетях откровенные снимки. Звезда позировала перед камерами обнаженной, находясь в положении. Ее записи набирали миллионы лайков.

соцсети ратаковски бикини
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Все новости / Шоу-бизнес / Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
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