Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов

Вашингтон, 19 мая. Всего два месяца спустя после родов супермодель Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную фигуру на нескольких свежих рекламных фото в бикини.

Ратаковски снялась в рекламе купальников, позируя на снимках и видео в откровенных бикини белого, розового и синего цвета. На некоторых фото она предстала с распущенными каштановыми волосами, на других собрала волосы в пучок.

Поклонники модели пришли в восторг от фотосессии, назвав ее «совершенной матерью». Некоторые просто не поверили, что можно так быстро прийти в форму спустя два месяца после родов.

На своей странице в Instagram 29-летняя Ратаковски активно делится впечатлениями от материнства, открыто рассказывая в фотографиях о преимуществах грудного вскармливания. Как сообщает Hollywood Life, модель ранее подчеркнула, что хотя ее сын и родился мужчиной, она не собирается «навязывать ему гендерные стереотипы».

Ратаковски после нескольких недель отношений вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда в феврале 2018 года. В марте этого года знаменитая модель впервые стала матерью. Сына назвали Сильвестром Аполло Биром. Еще во время беременности знаменитость публиковала в своих соцсетях откровенные снимки. Звезда позировала перед камерами обнаженной, находясь в положении. Ее записи набирали миллионы лайков.