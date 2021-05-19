Проект «зеленый паспорт» стартовал в Австрии

Вена, 19 мая. Жители Австрии смогут посещать объекты в сферах туризма, общественного питания, культуры и спорта только при наличии сертификата вакцинации от коронавируса.

Первый этап проекта «зеленый паспорт» стартовал в рамках постепенного снятия карантинных ограничений, которые действовали с ноября 2020 года. Возвращение к нормальной жизни в стране удалось приблизить благодаря увеличению объемов вакцинации и сокращению прироста числа зараженных коронавирусом.

Теперь люди смогут останавливаться в отелях, посещать спортзалы, кафе и рестораны при предъявлении бумажной версии паспорта, который доказывает наличие прививки от коронавируса, антител после перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательного результата теста на коронавирус.

Недавно врач Сергей Нурисламов предупредил, что после перенесенного COVID-19 становятся тяжелее другие заболевания. Например, может агрессивнее проявляться туберкулез.