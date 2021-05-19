СК не нашел следов насильственной смерти на теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 19 мая. Гибель начальника отдела ГИБДД Виталия Сергеева не связана с криминалом, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ по Камчатскому краю.

Следствием установлено, что 18 апреля примерно в 13:00 по местному времени 49-летний Сергеев вместе со знакомыми прибыл на озеро Вилюй на рыбалку. Пока его друзья занимались организационными вопросами, начальник отдела ГИБДД Петропавловска-Камчатского остался один. Вскоре потерпевшего обнаружили в воде без признаков жизни — он утонул.

«Доследственной проверкой установлено, что гибель мужчины наступила от механической асфиксии, развившейся в результате утопления в воде, признаки криминальной смерти отсутствуют», — говорится в сообщении СК РФ.

Смерть Сергеева не связана с криминалом. Оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Ранее тело подростка нашли в реке Чапаевке в Самарской области. Он вместе с друзьями пытался пересечь протоки реки, вскоре молодые люди заметили, что их знакомый исчез.