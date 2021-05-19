Принца Гарри обвинили в публичном оскорблении принца Филиппа после его смерти

Лондон, 19 мая. В недавнем подкасте актера Дэкса Шепарда герцог Сассекский заявил о «генетической боли», связанной с его отцом принцем Чарльзом. Эксперты считают, Гарри оскорбил и покойного деда.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II своим интервью раскритиковал не только принца Уэльского, но и старшее поколение. Он заявил, что принц Чарльз заставил его пройти через боль, но и сам он также пострадал от своих родителей. Однако королевский эксперт Анжела Левин высмеяла это высказывание. Об этом сообщает The Sun.

«Чарльз относился к Гарри не так, как к нему относились его родители. В то время как королева запретила жениться на женщине, которую любил Чарльз, он, в свою очередь, позволил своим детям жениться на людях, которых они выбрали», — заявила эксперт.

Она добавила, что сейчас отец Гарри и его бабушка продолжают скорбеть о принце Филиппе. Поэтому сейчас не лучшее время для того, чтобы словесно нападать на них.

«Гарри, кажется, говорит здесь, что Чарльз пострадал от королевы и стиля воспитания покойного принца Филиппа», — отметила Анжела, уточнив, что герцог Сассекский задел своими словами не только отца.

Ранее ведущий «Модного приговора» Александр Васильев заявил, что принц Гарри на самом деле может и не быть внуком Елизаветы II.