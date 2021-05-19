Школьников перевели на «дистанционку» из-за паводка на севере Сахалина

Южно-Сахалинск, 19 мая. Река Тымь вышла из берегов и подтопила дорогу, соединяющую два села в центральной части острова Сахалин. Местных школьников перевели на удаленный формат учебы.

Вышедшая из берегов река Тымь размыла дорогу на участке между селами Чир-Унвд и Адо-Тымово, сообщается на официальной странице правительства Сахалинской области в Telegram. В целях безопасности власти региона приняли решение перевести на «дистанционку» 28 учеников местной школы. Очный формат обучения возобновится после нормализации обстановки.

Накануне сообщалось, что в Новосибирской области из-за разлива реки Омь прервано сообщение с самой маленькой деревней региона — Лисьи Норки. В связи с разливом реки отведен понтонный мост, который обеспечивает единственную связь с населением. Жители сибирской деревни вынуждены ездить в магазин и больницу на моторной лодке.