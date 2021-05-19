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07:54
Общество
Экологи напомнили выпускникам о вреде воздушных шариков для природы
07:48
Общество
Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул
07:43
Шоу-бизнес
Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели
07:30
Общество
Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях
07:25
Экономика
Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
07:25
Общество
«Push-up 70-ых»: раскрыт секрет большой груди героини фильма «Афоня»
07:24
Шоу-бизнес
Mirror: звезды, которые поженились тайно
07:22
Экономика
Курс доллара вырос до 73,7 рубля на Московской бирже
07:19
Общество
Туктамышева снова покорила сердца россиян фотографией в алом платье
07:16
Экономика
Названы регионы РФ с самым большим объемом долгов предпринимателей по кредитам
07:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от королевской семьи
07:03
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
07:02
Общество
Проект «зеленый паспорт» стартовал в Австрии
07:00
Украина
Юрий Кот заявил, что в заложниках у Украины находится большая часть русского народа
06:58
Происшествия
СК не нашел следов насильственной смерти на теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке
06:55
Общество
Принца Гарри обвинили в публичном оскорблении принца Филиппа после его смерти
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Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде

Шоу-бизнес
Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде
Prt Scr youtube.com  /  Ксения Собчак

Москва, 19 мая. Светская львица Божена Рынска устроила истерику в Никулинском суде, накинувшись на свою соседку Елену Захарову.

Как сообщает Пятый канал, причиной перепалки стали слова Захаровой о покойном муже Божены Игоре Малашенко. Та якобы заявила, что покойный Малашенко мог бы прожить куда больше, если бы не связался с Боженой.

После этих слов Рынска пыталась наброситься на Захарову, крича, что та никогда не была знакома с Малашенко. Рукоприкладство предотвратил адвокат Вадим Прохоров.

Суд рассматривает иск Захаровой против светской львицы. По ее словам, Божена оскорбила ее в чате жильцов дома: в ходе словесной перепалки селебрити пожелала смерти дочери своей соседки.

Еще один иск к Божене подала ее бывшая подруга и фудблогер Вероника Белоцерковская, известная как Белоника. В конце прошлого года Белоцерковская опубликовала в соцсети скриншоты переписки с Рынской, где та писала, что побила мужа «до кровавых гематом». В адрес Белоники после это стали поступать угрозы о расправе.

Рынска ранее прокомментировала ссору с бывшей подругой. По ее словам, Белоцерковская выложила куски переписки, когда она «была очень зла на Игоря» и нужно было выговорится. Светская львица заявила, что была в депрессивном состоянии, чем и воспользовалась фудблогер.

Малашенко являлся одним из основателей НТВ, а также гендиректором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. В феврале 2019 года он покончил с собой в Испании.

Божена Рынска рынска малашенко белоцерковская
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