Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде

Москва, 19 мая. Светская львица Божена Рынска устроила истерику в Никулинском суде, накинувшись на свою соседку Елену Захарову.

Как сообщает Пятый канал, причиной перепалки стали слова Захаровой о покойном муже Божены Игоре Малашенко. Та якобы заявила, что покойный Малашенко мог бы прожить куда больше, если бы не связался с Боженой.

После этих слов Рынска пыталась наброситься на Захарову, крича, что та никогда не была знакома с Малашенко. Рукоприкладство предотвратил адвокат Вадим Прохоров.

Суд рассматривает иск Захаровой против светской львицы. По ее словам, Божена оскорбила ее в чате жильцов дома: в ходе словесной перепалки селебрити пожелала смерти дочери своей соседки.

Еще один иск к Божене подала ее бывшая подруга и фудблогер Вероника Белоцерковская, известная как Белоника. В конце прошлого года Белоцерковская опубликовала в соцсети скриншоты переписки с Рынской, где та писала, что побила мужа «до кровавых гематом». В адрес Белоники после это стали поступать угрозы о расправе.

Рынска ранее прокомментировала ссору с бывшей подругой. По ее словам, Белоцерковская выложила куски переписки, когда она «была очень зла на Игоря» и нужно было выговорится. Светская львица заявила, что была в депрессивном состоянии, чем и воспользовалась фудблогер.

Малашенко являлся одним из основателей НТВ, а также гендиректором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. В феврале 2019 года он покончил с собой в Испании.