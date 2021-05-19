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07:54
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Экологи напомнили выпускникам о вреде воздушных шариков для природы
07:48
Общество
Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул
07:43
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Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели
07:30
Общество
Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях
07:25
Экономика
Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
07:25
Общество
«Push-up 70-ых»: раскрыт секрет большой груди героини фильма «Афоня»
07:24
Шоу-бизнес
Mirror: звезды, которые поженились тайно
07:22
Экономика
Курс доллара вырос до 73,7 рубля на Московской бирже
07:19
Общество
Туктамышева снова покорила сердца россиян фотографией в алом платье
07:16
Экономика
Названы регионы РФ с самым большим объемом долгов предпринимателей по кредитам
07:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от королевской семьи
07:03
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
07:02
Общество
Проект «зеленый паспорт» стартовал в Австрии
07:00
Украина
Юрий Кот заявил, что в заложниках у Украины находится большая часть русского народа
06:58
Происшествия
СК не нашел следов насильственной смерти на теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке
06:55
Общество
Принца Гарри обвинили в публичном оскорблении принца Филиппа после его смерти
06:54
Происшествия
Школьников перевели на «дистанционку» из-за паводка на севере Сахалина
06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде
06:46
Общество
Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»
06:44
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Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»

Общество
Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»
pixabay.com  /  Medi2Go

Москва, 19 мая. Космонавт Андрей Борисенко рассказал о необычном явлении на поверхности Земли, которое ему довелось увидеть с борта Международной космической станции (МКС).

Российский космонавт дважды бывал на орбите, каждый из них длился почти по полгода. Во время первого полета в 2011 году ему удалось заметить удивительное явление с борта МКС — огромное световое пятно на Земле.

«Часто бывают явления, которые на первый взгляд кажутся не соответствующими современному пониманию физических принципов», — признался Борисенко.

При сближении оказалось, что это просто необычное проявление широко известных всем физических принципов, которые мы знаем еще со школы. Световое пятно очень большого диаметра на поверхности Земли всего-навсего отражение Луны

«Как потом выяснилось, это было всего-навсего отражение Луны от земной поверхности в хорошую лунную ночь при очень чистой атмосфере», — пояснил космонавт.

Накануне сообщалось, что китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» успешно приземлился на поверхность Марса. Посадка произошла в субботу.

космос луна орбита
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