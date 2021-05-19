Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»

Москва, 19 мая. Космонавт Андрей Борисенко рассказал о необычном явлении на поверхности Земли, которое ему довелось увидеть с борта Международной космической станции (МКС).

Российский космонавт дважды бывал на орбите, каждый из них длился почти по полгода. Во время первого полета в 2011 году ему удалось заметить удивительное явление с борта МКС — огромное световое пятно на Земле.

«Часто бывают явления, которые на первый взгляд кажутся не соответствующими современному пониманию физических принципов», — признался Борисенко.

При сближении оказалось, что это просто необычное проявление широко известных всем физических принципов, которые мы знаем еще со школы. Световое пятно очень большого диаметра на поверхности Земли всего-навсего отражение Луны

«Как потом выяснилось, это было всего-навсего отражение Луны от земной поверхности в хорошую лунную ночь при очень чистой атмосфере», — пояснил космонавт.

Накануне сообщалось, что китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» успешно приземлился на поверхность Марса. Посадка произошла в субботу.