Одиннадцать школьников в Новокузнецке отравились неизвестным газом

, 19 мая. Неизвестный газ стал причиной отравления одиннадцать школьников в Новокузнецке. Они были доставлены в больницу.

Информацией об этом с ТАСС поделилась пресс-служба центра медицины катастроф Кузбасса. Сообщается, что медики доставили в больницу 11 школьников, отравившихся неизвестным веществом в школе №26. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

«Школа №26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи», — поделилась пресс-служба.

Недавно сообщалось о петербуржце, который впал в кому на улице. Предварительный диагноз — отравление тяжелой степени острым неизвестным веществом.