Севастополь, 19 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует «вернуть» Крым в состав Украины и «защитить» местных граждан. Однако крымчане объяснили политику, что рады жить в России.

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил украинскому лидеру о том, что Киев сделал для «возвращения» полуострова». Он припомнил Украине энергетическую, продовольственную, транспортную и энергетическую блокады. Пользователи соцсетей продолжили мысль представителя Крыма. Об этом сообщает Regnum.

«Крым рад оккупантам, отстаньте», — пишет Наталья Пчелка.

Нина Г. добавила, что в XXI веке страна, которая планирует идти по европейскому пути, регулярно нарушает человеческие права. Она устраивает блокады и провокации и даже готовы выселить миллионы крымчан ради своих амбиций.

«Что ему голову ломать и кого-то обвинять, референдум еще один, пусть убедится, хочет ли Крым в Украину?!» — предлагает Нина Ц.

Дина С. посоветовала Зеленскому сначала защитить «обиженных», живущих на Украине. Крым и так есть кому защищать, ведь это российская территория.

«Зеленский сам не верит в будущее Украины. Поэтому и не продает квартиру в Ялте», — подчеркнул один из пользователей.

Ранее заместитель главы администрации города Симферополя Ислям Усеинов в интервью для Федерального агентства новостей рассказал о том, как в России поддерживают крымских татар.