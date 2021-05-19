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07:54
Общество
Экологи напомнили выпускникам о вреде воздушных шариков для природы
07:48
Общество
Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул
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Шоу-бизнес
Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели
07:30
Общество
Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях
07:25
Экономика
Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
07:25
Общество
«Push-up 70-ых»: раскрыт секрет большой груди героини фильма «Афоня»
07:24
Шоу-бизнес
Mirror: звезды, которые поженились тайно
07:22
Экономика
Курс доллара вырос до 73,7 рубля на Московской бирже
07:19
Общество
Туктамышева снова покорила сердца россиян фотографией в алом платье
07:16
Экономика
Названы регионы РФ с самым большим объемом долгов предпринимателей по кредитам
07:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от королевской семьи
07:03
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
07:02
Общество
Проект «зеленый паспорт» стартовал в Австрии
07:00
Украина
Юрий Кот заявил, что в заложниках у Украины находится большая часть русского народа
06:58
Происшествия
СК не нашел следов насильственной смерти на теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке
06:55
Общество
Принца Гарри обвинили в публичном оскорблении принца Филиппа после его смерти
06:54
Происшествия
Школьников перевели на «дистанционку» из-за паводка на севере Сахалина
06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде
06:46
Общество
Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»
06:44
Происшествия
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Он не в себе: крымчане резко ответили Зеленскому на его заявление

  /   Обновлено: 19 мая 2021 07:25
Общество
Он не в себе: крымчане резко ответили Зеленскому на его заявление
Федеральное агентство новостей

Севастополь, 19 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует «вернуть» Крым в состав Украины и «защитить» местных граждан. Однако крымчане объяснили политику, что рады жить в России.

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил украинскому лидеру о том, что Киев сделал для «возвращения» полуострова». Он припомнил Украине энергетическую, продовольственную, транспортную и энергетическую блокады. Пользователи соцсетей продолжили мысль представителя Крыма. Об этом сообщает Regnum.

«Крым рад оккупантам, отстаньте», — пишет Наталья Пчелка.

Нина Г. добавила, что в XXI веке страна, которая планирует идти по европейскому пути, регулярно нарушает человеческие права. Она устраивает блокады и провокации и даже готовы выселить миллионы крымчан ради своих амбиций.

«Что ему голову ломать и кого-то обвинять, референдум еще один, пусть убедится, хочет ли Крым в Украину?!» — предлагает Нина Ц.

Дина С. посоветовала Зеленскому сначала защитить «обиженных», живущих на Украине. Крым и так есть кому защищать, ведь это российская территория.

«Зеленский сам не верит в будущее Украины. Поэтому и не продает квартиру в Ялте», — подчеркнул один из пользователей.

Ранее заместитель главы администрации города Симферополя Ислям Усеинов в интервью для Федерального агентства новостей рассказал о том, как в России поддерживают крымских татар.

украина крым зеленский соцсети
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