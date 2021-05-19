Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского

Петропавловск-Камчатский, 19 мая. На сутки пришлось задержать два вылета самолетов из Петропавловска-Камчатского. Виной тому неблагоприятные метеорологические условия в аэродромах прибытия.

Согласно информации онлайн-табло, до 20 мая отложены вылеты рейсов в Усть-Хайрюзово и Соболево. Днем ранее также были задержаны три рейса.

Метеорологи сообщили, что в ночь на понедельник к берегам Камчатки подошел циклон. В регион пришли дожди со снегом, сильный ветер и понижение температуры до нуля.

Недавно в Костромской области из-за непогоды произошел несчастный случай. Упавшее от ветра дерево свалилось на ребенка, который погиб на месте.