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19 мая 07:56
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новостей
07:54
Общество
Экологи напомнили выпускникам о вреде воздушных шариков для природы
07:48
Общество
Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул
07:43
Шоу-бизнес
Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели
07:30
Общество
Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях
07:25
Экономика
Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
07:25
Общество
«Push-up 70-ых»: раскрыт секрет большой груди героини фильма «Афоня»
07:24
Шоу-бизнес
Mirror: звезды, которые поженились тайно
07:22
Экономика
Курс доллара вырос до 73,7 рубля на Московской бирже
07:19
Общество
Туктамышева снова покорила сердца россиян фотографией в алом платье
07:16
Экономика
Названы регионы РФ с самым большим объемом долгов предпринимателей по кредитам
07:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от королевской семьи
07:03
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
07:02
Общество
Проект «зеленый паспорт» стартовал в Австрии
07:00
Украина
Юрий Кот заявил, что в заложниках у Украины находится большая часть русского народа
06:58
Происшествия
СК не нашел следов насильственной смерти на теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке
06:55
Общество
Принца Гарри обвинили в публичном оскорблении принца Филиппа после его смерти
06:54
Происшествия
Школьников перевели на «дистанционку» из-за паводка на севере Сахалина
06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде
06:46
Общество
Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»
06:44
Происшествия
Одиннадцать школьников в Новокузнецке отравились неизвестным газом
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В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ

Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Донецк, 19 мая. Украинцы обсудили вопрос относительно жителей Донбасса и их российского гражданства. Они сравнили действия Москвы и Киева по поводу дончан.

Экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко отметила, что украинцам паспорта выдает не только Россия. Эта проблема есть на Галичине, Буковине и в Закарпатье. При этом она понимает логику Москвы и предлагает Киеву обратить внимание на свои действия, из-за которых жители Донбасса так желают заполучить российский паспорт. Украинцы через соцсети поделились своим мнением относительно этой ситуации. Об этом сообщает Regnum.

«Вот и мы уехали ради ребенка, чтобы учила русский и знала настоящую историю, а не историю, которую Украина переписывает на свой лад», — подтвердил Вова К.

Станислав С. добавил, что для полного понимания ситуации нужно почитать про карты поляков, постоянное место жительства в Польше, а также паспорта Румынии и Венгрии. Еще один пользователь отметил, что дело не только в документах, а в том, что они гарантируют.

«Что Украина творит со своими гражданами, говорит только о том, что люди ей не нужны, нужны только территории», — пишет Владимир Н.

Сергей С. уколол украинские власти, заявив, что они не могут выдать паспорта собственным гражданам, проживающим в Донецке. Однако при этом они осуждают жителей ЛДНР.

«Разберитесь в своей стране. От вас, из такой высокообразованной, цивилизованной, люди сбегают, потому что жить хотят. Они, конечно, не в месяц заживут богато (в любой европейской), но хотя б их не будут «гнуть под мнение власти», — написала Zina B.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР заявила о том, что ВСУ намеренно создают препятствия для работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

украина россия донбасс лднр
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