В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ

Донецк, 19 мая. Украинцы обсудили вопрос относительно жителей Донбасса и их российского гражданства. Они сравнили действия Москвы и Киева по поводу дончан.

Экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко отметила, что украинцам паспорта выдает не только Россия. Эта проблема есть на Галичине, Буковине и в Закарпатье. При этом она понимает логику Москвы и предлагает Киеву обратить внимание на свои действия, из-за которых жители Донбасса так желают заполучить российский паспорт. Украинцы через соцсети поделились своим мнением относительно этой ситуации. Об этом сообщает Regnum.

«Вот и мы уехали ради ребенка, чтобы учила русский и знала настоящую историю, а не историю, которую Украина переписывает на свой лад», — подтвердил Вова К.

Станислав С. добавил, что для полного понимания ситуации нужно почитать про карты поляков, постоянное место жительства в Польше, а также паспорта Румынии и Венгрии. Еще один пользователь отметил, что дело не только в документах, а в том, что они гарантируют.

«Что Украина творит со своими гражданами, говорит только о том, что люди ей не нужны, нужны только территории», — пишет Владимир Н.

Сергей С. уколол украинские власти, заявив, что они не могут выдать паспорта собственным гражданам, проживающим в Донецке. Однако при этом они осуждают жителей ЛДНР.

«Разберитесь в своей стране. От вас, из такой высокообразованной, цивилизованной, люди сбегают, потому что жить хотят. Они, конечно, не в месяц заживут богато (в любой европейской), но хотя б их не будут «гнуть под мнение власти», — написала Zina B.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР заявила о том, что ВСУ намеренно создают препятствия для работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.