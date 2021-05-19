Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга

Гонконг, 19 мая. Компания Zotac в ближайшем будущем пополнит магазины своими видеокартами GeForce RTX 3060, у которых будет ограничен майнинг на аппаратном уровне.

Новинки будут иметь маркировки: «G» и «GE», которые могут означать Gaming и Gaming Edition. Эти видеокарты при аппаратной ограниченной способности майнинга демонстрируют показатели в производительности не хуже обычных GeForce RTX 3060. Однако аппаратное ограничение в майнинге снижает эффективность добычи криптовалюты в два раза.

Портала VideoCardz сообщает, что новые видеокарты GeForce RTX 3060 от Zotac появятся в магазинах уже в скором будущем. Пока неизвестно, сколько придется отдать покупателям средств за новинку.

Ранее сообщалось, что видеокарта GeForce RTX 3080 Ti поступила в продажу до официального анонса. Инцидент произошел в одном из розничных магазинов в ОАЭ. Официальный релиз девайса состоится только 31 мая.