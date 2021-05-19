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19 мая 07:56
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новостей
07:54
Общество
Экологи напомнили выпускникам о вреде воздушных шариков для природы
07:48
Общество
Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул
07:43
Шоу-бизнес
Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели
07:30
Общество
Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях
07:25
Экономика
Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
07:25
Общество
«Push-up 70-ых»: раскрыт секрет большой груди героини фильма «Афоня»
07:24
Шоу-бизнес
Mirror: звезды, которые поженились тайно
07:22
Экономика
Курс доллара вырос до 73,7 рубля на Московской бирже
07:19
Общество
Туктамышева снова покорила сердца россиян фотографией в алом платье
07:16
Экономика
Названы регионы РФ с самым большим объемом долгов предпринимателей по кредитам
07:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от королевской семьи
07:03
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
07:02
Общество
Проект «зеленый паспорт» стартовал в Австрии
07:00
Украина
Юрий Кот заявил, что в заложниках у Украины находится большая часть русского народа
06:58
Происшествия
СК не нашел следов насильственной смерти на теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке
06:55
Общество
Принца Гарри обвинили в публичном оскорблении принца Филиппа после его смерти
06:54
Происшествия
Школьников перевели на «дистанционку» из-за паводка на севере Сахалина
06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде
06:46
Общество
Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»
06:44
Происшествия
Одиннадцать школьников в Новокузнецке отравились неизвестным газом
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Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году

Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
gov.karelia.ru

Санкт-Петербург, 19 мая. Программистов планируют привлечь для анализа всех мусорных полигонов России. С таким поручением к Российскому экологическому оператору (РЭО) обратилась Виктория Абрамченко.

По словам вице-премьера, специалисты в области IT создадут 3D-модель полигонов на хакатоне, устроенном РЭО. Лучшие решения позже постепенно будут внедряться в российских регионах. Итоговые результаты представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в текущем году, сообщает сайт 360tv.ru.

Абрамченко отметила необходимость создания базы технологических решения в сфере обращения с ТКО, что позволило бы оптимизировать работу, а также заранее определять жизненный цикл того или иного объекта.

«Реформа должна сопровождаться цифровой трансформацией, поэтому участие IT-специалистов играет немаловажную роль. Результатом хакатона станет выбор лучших практик, которые можно уже сейчас внедрять в регионах», — отметила Абрамченко.

Проведение хакатона «Построение 3D-модели полигона» запланировано на период с 21 по 25 мая. Мероприятие пройдет в формате онлайн. Основой для участников станут видеоматериалы, снятые с квадрокоптера. Такая технология позволит проанализировать состояние всех российских полигонов, как действующих, так и закрытых. Сегодня из насчитывается более трех тысяч.

Ранее сообщалось, что специалистам из университета Делавэра удалось прямым путем преобразовать полиолефины в жидкие топлива, в том числе в дизельное, реактивное и бензин. Такая технология стала настоящим открытием в сфере переработки мусора, так как затрачивает наполовину меньше энергии, чем ее аналоги.

петербург тко хакатон
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Все новости / Общество / Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
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