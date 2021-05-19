Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году

Санкт-Петербург, 19 мая. Программистов планируют привлечь для анализа всех мусорных полигонов России. С таким поручением к Российскому экологическому оператору (РЭО) обратилась Виктория Абрамченко.

По словам вице-премьера, специалисты в области IT создадут 3D-модель полигонов на хакатоне, устроенном РЭО. Лучшие решения позже постепенно будут внедряться в российских регионах. Итоговые результаты представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в текущем году, сообщает сайт 360tv.ru.

Абрамченко отметила необходимость создания базы технологических решения в сфере обращения с ТКО, что позволило бы оптимизировать работу, а также заранее определять жизненный цикл того или иного объекта.

«Реформа должна сопровождаться цифровой трансформацией, поэтому участие IT-специалистов играет немаловажную роль. Результатом хакатона станет выбор лучших практик, которые можно уже сейчас внедрять в регионах», — отметила Абрамченко.

Проведение хакатона «Построение 3D-модели полигона» запланировано на период с 21 по 25 мая. Мероприятие пройдет в формате онлайн. Основой для участников станут видеоматериалы, снятые с квадрокоптера. Такая технология позволит проанализировать состояние всех российских полигонов, как действующих, так и закрытых. Сегодня из насчитывается более трех тысяч.

Ранее сообщалось, что специалистам из университета Делавэра удалось прямым путем преобразовать полиолефины в жидкие топлива, в том числе в дизельное, реактивное и бензин. Такая технология стала настоящим открытием в сфере переработки мусора, так как затрачивает наполовину меньше энергии, чем ее аналоги.