Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»

Южно-Сахалинск, 19 мая. Аквапарк «Аквамарин» откроется 20 мая в самом центре Южно-Сахалинска в составе Paradise Resort Hotel.

Это гостиничный и спа-комплекс в районе горнолыжного курорта «Горный воздух». Общая площадь для развлечений составляет порядка 2,5 тысячи кв.м. Аквапарк работает в связке с уже открытыми банями и спа, а попасть в него можно по единому билету сразу в обе зоны. Принимать посетителей комплекс начнет уже 20 мая.

«Стройка нашего аквапарка продолжалась три года, мы собрали опыт зарубежных центров отдыха подобного формата. Островитяне очень ждут чего-то подобного и хотят повеселиться всей семьей, искупаться и поплескаться», — рассказали создатели аквапарка.

«Аквамарин» вмещает в себя три водных горки, два детских бассейна с качелями, игрушками и аттракционами, волновой бассейн и зону для плавания. Также там можно найти гидромассажные и теплые ароматические ванны. Каждый объект и аттракцион комплекса имеет необходимые сертификаты и разрешения. Вода фильтруется по самым современным технологиям.

Недавно появилась информация, что туристы на Сахалине могут принять участие в интересной экскурсии. Их возят на встречи с сивучами.