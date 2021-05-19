Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу

Москва, 19 мая. Мануальный терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал, какая популярная поза может оказаться причиной проблем со здоровьем.

По словам эксперта, неприятными последствиями чревата привычка закидывать ногу на ногу. Если сидеть в такой позе подолгу, можно заработать варикозную болезнь. Кроме того, в этой позе перекашивается таз и начинают перенапрягаться некоторые мышцы.

«Длительное сидение в такой позе вызывает болезненное ощущение при вставании со стула, так называемые стартовые боли. То есть мышцы моментально реагируют, и появляется болевой синдром», – рассказал в интервью радио Sputnik Кабычкин.

Ранее эксперт по фейспластике Сандра Кордеро Гонсалес рассказала о полезных свойствах растяжки. По словам специалистов, занятия стретчингом служат профилактикой серьезных заболеваний суставов, раскрепощают мышцы и снабжают их кислородом, даря свободу движений.