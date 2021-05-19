Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах

Москва, 19 мая. Психолог и сексолог Керим Костоев рассказал, что должен иметь мужчина, чтобы завоевать женщину.

Каждый случай индивидуален, кому-то важно, сколько денег имеет мужчина, а кому-то — нет. Об этом Костоев рассказал NEWS.RU.

"Любую женщину можно расположить к себе за ноль рублей, даже самую меркантильную. Но женщины бывают разные", — сказал психолог.

По словам Керимова, кому-то важны финансы, а кому-то на них плевать. Однако некоторым женщинам важно, чтобы их мужчина обеспечивал базовые потребности. А некоторым достаточно того, чтобы мужчина просто был рядом. Некоторые смотря на интеллект и особенности партнера.

"Есть другая категория женщин — они четко и сразу дают определение, что им нужен мужчина, обеспечивающий базовые потребности: жилье, еду, одежду, ребенка, поддержку беременности", — отметил сексолог.

Существуют и статусные женщины. Для них деньги не важны, так как у них они есть, а в их кругу по определению есть мужчина с деньгами.

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