Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье

Артем, 19 мая. Ночью в городе Артем сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser. Информацией об этом делится пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Происшествие произошло на Севастопольской улице. Огонь охватил мотор и салон. Пожарные быстро справились с пламенем, и огонь не перекинулся на соседнее здание. Также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Недалеко от улицы, на которой произошло происшествие, расположена одна гимназия и несколько школ. Некоторые люди предположили, что пожар устроили хулиганы.

Ранее сообщалось о задержании вора в Приморье через 15 минут после кражи. Мужчина проник в квартиру через входную дверь, которая была не заперта, и похитил 4,6 тыс. рублей из дамской сумки.