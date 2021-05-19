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19 мая 06:27
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новостей
06:24
Общество
Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского
06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
06:02
Происшествия
Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге
06:02
Шоу-бизнес
«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
06:01
Общество
Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно
06:01
Происшествия
Следователи выясняют личности погибших на пожаре в жилом доме в Новосибирске
05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
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Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 

Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 мая. Телеведущая Дана Борисова напугала поклонников, опубликовав фотографии окровавленных вещей своей дочери. 

Утром в сторис Instagram Борисова опубликовала фотографии из автомобиля скорой помощи, а вскоре добавила снимки вещей своей дочери Полины, испачканные кровью. Чуть позже она разъяснила, что ей позвонили со школы после первого урока и рассказали о происшествии.

«Полина порезала себя в школьном туалете. Она сегодня очень плохо спала. В итоге ее на скорой доставили в больницу для детей и подростков», — объяснила теледива.

Это не первое подобное ЧП с дочкой звезды. Девочка уже лежала в специализированном учреждении, где с ней работали психологи. По словам Борисовой, врачи ранее говорили, что поведение школьницы не связано с суицидальными мыслями, это склонность к самоповреждению: с помощью нанесения себе увечий ребенок пытается справиться со стрессом.

Однако теперь телеведущая усомнилась в правильности диагноза, поскольку ситуация оказалась гораздо сложнее. Теперь мать и дочь поняли, что сами не справятся.

«Самое главное, что сейчас Полина находится в очень хорошей государственной клинике. Мне завтра нужно лететь в Санкт-Петербург, но я буду следить за ситуацией», — подытожила она.

О проблемах с психикой у дочери Борисова рассказала в середине апреля. Она обнаружила, что руки и ноги Полины изрезаны лезвием, а в комнате были спрятаны три полотенца, пропитанные кровью. Телеведущая считает, что состояние ее дочери может быть связано с ужасными отношениями с отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым. Он даже не навестил девочку в больнице, хотя, по словам ведущей, живет в соседнем доме.

госпитализация дочь борисова
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