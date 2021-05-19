Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 

Москва, 19 мая. Телеведущая Дана Борисова напугала поклонников, опубликовав фотографии окровавленных вещей своей дочери.

Утром в сторис Instagram Борисова опубликовала фотографии из автомобиля скорой помощи, а вскоре добавила снимки вещей своей дочери Полины, испачканные кровью. Чуть позже она разъяснила, что ей позвонили со школы после первого урока и рассказали о происшествии.

«Полина порезала себя в школьном туалете. Она сегодня очень плохо спала. В итоге ее на скорой доставили в больницу для детей и подростков», — объяснила теледива.

Это не первое подобное ЧП с дочкой звезды. Девочка уже лежала в специализированном учреждении, где с ней работали психологи. По словам Борисовой, врачи ранее говорили, что поведение школьницы не связано с суицидальными мыслями, это склонность к самоповреждению: с помощью нанесения себе увечий ребенок пытается справиться со стрессом.

Однако теперь телеведущая усомнилась в правильности диагноза, поскольку ситуация оказалась гораздо сложнее. Теперь мать и дочь поняли, что сами не справятся.

«Самое главное, что сейчас Полина находится в очень хорошей государственной клинике. Мне завтра нужно лететь в Санкт-Петербург, но я буду следить за ситуацией», — подытожила она.

О проблемах с психикой у дочери Борисова рассказала в середине апреля. Она обнаружила, что руки и ноги Полины изрезаны лезвием, а в комнате были спрятаны три полотенца, пропитанные кровью. Телеведущая считает, что состояние ее дочери может быть связано с ужасными отношениями с отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым. Он даже не навестил девочку в больнице, хотя, по словам ведущей, живет в соседнем доме.