Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах

Иваново, 19 мая. В Ивановской области и по всей России обсуждают скандал, разгоревшийся вокруг чиновников. Их обвиняют в насилии сексуального характера по отношению к детям из интерната.

Во вторник 18 мая телеканал РЕН ТВ сообщил, что бывший директор Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирой и детей, оставшихся без опеки, а также известный в регионе деятель культуры фигурируют в деле о педофилии. На текущий момент оба мужчины задержаны. Кроме того, данные о растлении несовершеннолетних всплыли во время расследования уголовного дела против бывшего губернатора Михаила Меня.

Одна из бывших воспитанниц интерната рассказала, что, начиная с 13 лет, ездила на дачу экс-замдиректора музыкального театра для детей. По ее словам, воспитанники учебного заведения работали в огороде ради денег и сладостей. Однако в том же загородном доме девушка подвергалась сексуальному насилию, что закончилось беременностью и последующим выкидышем.

Столь громкое событие в Ивановской области вызвало широкий ажиотаж среди россиян. Пользователи соцсетей выразили свое мнение относительно фигурантов дела. Об этом сообщает Regnum.

«И эти мрази еще живут на белом свете, и даже не в тюрьме…» — написал Дмитрий Г.

Екатерина С. отметила, что «здоровые мужики» берут от жизни все, что захотят. Их нельзя считать людьми.

«Только смертная казнь…» — написала Наталья К.

Михаил В. написал, что, как и в случае с Михаилом Менем, экс-директора и деятеля культуры отпустят «за истечением срока давности». Возможно, для фигурантов даже добавят статью, которая поможет их оправдать.

«Любой педофил, если его преступление доказано, должен сидеть пожизненно, независимо от должности и партийной принадлежности», — уверен Иван Б.

Ранее стало известно, что в Свердловской области женщина освободила несовершеннолетнюю дочь от злоумышленника, который душил ее в лифте.