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новостей
06:24
Общество
Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского
06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
06:02
Происшествия
Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге
06:02
Шоу-бизнес
«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
06:01
Общество
Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно
06:01
Происшествия
Следователи выясняют личности погибших на пожаре в жилом доме в Новосибирске
05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
Общество
Lamborghini инвестирует больше 1,5 млрд евро в электрификацию своих авто
05:43
Общество
Канада продлит закрытие границы с США на фоне пандемии
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Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах

Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
pxfuel.com

Иваново, 19 мая. В Ивановской области и по всей России обсуждают скандал, разгоревшийся вокруг чиновников. Их обвиняют в насилии сексуального характера по отношению к детям из интерната.

Во вторник 18 мая телеканал РЕН ТВ сообщил, что бывший директор Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирой и детей, оставшихся без опеки, а также известный в регионе деятель культуры фигурируют в деле о педофилии. На текущий момент оба мужчины задержаны. Кроме того, данные о растлении несовершеннолетних всплыли во время расследования уголовного дела против бывшего губернатора Михаила Меня.

Одна из бывших воспитанниц интерната рассказала, что, начиная с 13 лет, ездила на дачу экс-замдиректора музыкального театра для детей. По ее словам, воспитанники учебного заведения работали в огороде ради денег и сладостей. Однако в том же загородном доме девушка подвергалась сексуальному насилию, что закончилось беременностью и последующим выкидышем.

Столь громкое событие в Ивановской области вызвало широкий ажиотаж среди россиян. Пользователи соцсетей выразили свое мнение относительно фигурантов дела. Об этом сообщает Regnum.

«И эти мрази еще живут на белом свете, и даже не в тюрьме…» — написал Дмитрий Г.

Екатерина С. отметила, что «здоровые мужики» берут от жизни все, что захотят. Их нельзя считать людьми.

«Только смертная казнь…» — написала Наталья К.

Михаил В. написал, что, как и в случае с Михаилом Менем, экс-директора и деятеля культуры отпустят «за истечением срока давности». Возможно, для фигурантов даже добавят статью, которая поможет их оправдать.

«Любой педофил, если его преступление доказано, должен сидеть пожизненно, независимо от должности и партийной принадлежности», — уверен Иван Б.

Ранее стало известно, что в Свердловской области женщина освободила несовершеннолетнюю дочь от злоумышленника, который душил ее в лифте.

россия педофилы соцсети
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