Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно

Москва, 19 мая. Минтруд РФ предлагает засчитывать в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, работу в режиме неполного рабочего дня на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Минтруд подготовил постановление, согласно которому, периоды работы в районах Крайнего Севера в режиме неполного рабочего дня будут учитываться в стаже для досрочного назначения страховой пенсии. Оговаривается, что в этот период должны были уплачиваться страховые взносы.

«В настоящее время работа при неполном рабочем дне включается в общий стаж, но не учитывается в северном стаже при назначении досрочной пенсии», — уточнили в ведомстве.

Сейчас постановление рассматривает Госдума РФ.

Напомним, согласно пенсионной реформе, в общем случае российские мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Повышение пенсионного возраста проводится постепенно — с 2019 по 2028 годы. Однако российские законы предусматривают ряд причин, которые позволяют россиянам выйти на заслуженный отдых досрочно. К примеру, право на досрочную пенсию имеют женщины со страховым стажем от 37 лет и мужчины, которые работали не менее 42 лет. Пенсионные послабления касаются также многодетных мам, причем в 2021 году перечень получателей таких льгот расширяется.