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19 мая 06:26
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06:24
Общество
Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского
06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
06:02
Происшествия
Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге
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«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
06:01
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06:01
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05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
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05:43
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Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно

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Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 мая. Минтруд РФ предлагает засчитывать в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, работу в режиме неполного рабочего дня на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Минтруд подготовил постановление, согласно которому, периоды работы в районах Крайнего Севера в режиме неполного рабочего дня будут учитываться в стаже для досрочного назначения страховой пенсии. Оговаривается, что в этот период должны были уплачиваться страховые взносы.

«В настоящее время работа при неполном рабочем дне включается в общий стаж, но не учитывается в северном стаже при назначении досрочной пенсии», — уточнили в ведомстве.

Сейчас постановление рассматривает Госдума РФ.

Напомним, согласно пенсионной реформе, в общем случае российские мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Повышение пенсионного возраста проводится постепенно — с 2019 по 2028 годы. Однако российские законы предусматривают ряд причин, которые позволяют россиянам выйти на заслуженный отдых досрочно. К примеру, право на досрочную пенсию имеют женщины со страховым стажем от 37 лет и мужчины, которые работали не менее 42 лет. Пенсионные послабления касаются также многодетных мам, причем в 2021 году перечень получателей таких льгот расширяется.

пенсия законодательство пенсионная реформа минтруд рф
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