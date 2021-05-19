Lamborghini инвестирует больше 1,5 млрд евро в электрификацию своих авто

Рим, 19 мая. Компания Lamborghini презентовала план по электрификации своего модельного ряда. В это направление планируется инвестировать больше 1,5 млрд евро за четырехлетний период.

Пресс-служба Lamborghini сообщает, что новый план включает в себя уважение к двигателю внутреннего сгорания и переход на гибрид к 2024 году. В 2021 году компания сделает анонс двух новых суперкаров с силовыми установками V12.

Однако выход гибридного серийного автомобиля итальянской марки планируется в 2023 году, а к концу 2024 года Lamborghini электрифицирует все свои модели. Во второй половине декады запланирован релиз полностью электрического суперкара. Он будет четвертым автомобилем в линейке.

Президент и председатель правления Automobili Lamborghini Стефан Винкельман добавил, что компания во время всего этого периода будет искать и разрабатывать технологии, которые гарантируют высокую производительность и динамику, соответствующую итальянской марке.

Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Porsche начал тестировать электрическую версию кроссовера Macan. Новинка может появиться на рынке уже в 2023 году.