Канада продлит закрытие границы с США на фоне пандемии

Оттава, 19 мая. Граница Канады и США останется закрытой из-за пандемии COVID-19 по меньшей мере до 21 июня, информирует CTV.

Согласно источникам канадского телеканала, об этом решении вскоре объявит министр общественной безопасности и обеспечения готовности к ЧС Уильям Блэр. Накануне премьер страны Джастин Трюдо сообщал о достигнутых с США договоренностях.

Канада закрыла границу с США 21 марта минувшего года, запретив необязательные передвижения граждан обеих стран. Трюдо отмечал, что ограничения продлятся до момента, пока стороны будут уверены в безопасности перемещения людей через границу. Срок действия ограничений был рассчитан до 21 мая.

Ранее стало известно, что Канада планирует ослабить карантин после вакцинации 75% жителей. Сейчас в стране привито 28% граждан.