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19 мая 06:26
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новостей
06:24
Общество
Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского
06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
06:02
Происшествия
Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге
06:02
Шоу-бизнес
«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
06:01
Общество
Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно
06:01
Происшествия
Следователи выясняют личности погибших на пожаре в жилом доме в Новосибирске
05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
Общество
Lamborghini инвестирует больше 1,5 млрд евро в электрификацию своих авто
05:43
Общество
Канада продлит закрытие границы с США на фоне пандемии
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Microsoft выпустила новую версию Windows 10

Технологии
Microsoft выпустила новую версию Windows 10
pixabay.com

Вашингтон, 19 мая. Майское обновление Windows 10 May 2021 Update, также известное под кодовым названием 21H1, стало первым крупным обновлением Windows 10 в этом году.

Корпорация Microsoft начала распространять обновление Windows 10 среди простых пользователей. Как сообщает TheVerge, обновление «направлено на улучшение сценариев удаленной работы с такими изменениями, как возможность использования нескольких камер Windows Hello на одном компьютере».

Среди новых функций также заявлено улучшение производительности Windows Defender Application, призванное сократить время открытия документов; улучшение производительности обновления службы групповой политики (GPSVC) инструментария управления Windows (WMI) для поддержки сценариев удаленной работы.

Однако, как подчеркивают эксперты, каких-либо кардинальных изменений пользователи вряд ли заметят. Обновление Windows 10 May 2021 Update будет доступно в Центре обновления Windows. Если оно пока не появилось, это связано с тем, что Microsoft развертывает его поэтапно, чтобы гарантировать отсутствие проблем с совместимостью.

По данным издания, следующее крупное обновление, которое должно выйти в октябре, будет включать новые системные значки, исправит проблему с перестановкой приложений на нескольких мониторах, добавит функцию Xbox Auto HDR и даже улучшит поддержку звука Bluetooth.

В конце апреля Microsoft опубликовала результаты по итогам третьего финансового квартала 2021 года. С января по март выручка корпорации выросла на 19% относительно прошлого года до 41,7 млрд долларов, что является наибольшим приростом с 2018 года. По данным отчета, компания смогла добиться такого результата также благодаря увеличившимся продажам ПК, для которых она предоставляет программное обеспечение.

microsoft windows 10 обновление по
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