Microsoft выпустила новую версию Windows 10

Вашингтон, 19 мая. Майское обновление Windows 10 May 2021 Update, также известное под кодовым названием 21H1, стало первым крупным обновлением Windows 10 в этом году.

Корпорация Microsoft начала распространять обновление Windows 10 среди простых пользователей. Как сообщает TheVerge, обновление «направлено на улучшение сценариев удаленной работы с такими изменениями, как возможность использования нескольких камер Windows Hello на одном компьютере».

Среди новых функций также заявлено улучшение производительности Windows Defender Application, призванное сократить время открытия документов; улучшение производительности обновления службы групповой политики (GPSVC) инструментария управления Windows (WMI) для поддержки сценариев удаленной работы.

Однако, как подчеркивают эксперты, каких-либо кардинальных изменений пользователи вряд ли заметят. Обновление Windows 10 May 2021 Update будет доступно в Центре обновления Windows. Если оно пока не появилось, это связано с тем, что Microsoft развертывает его поэтапно, чтобы гарантировать отсутствие проблем с совместимостью.

По данным издания, следующее крупное обновление, которое должно выйти в октябре, будет включать новые системные значки, исправит проблему с перестановкой приложений на нескольких мониторах, добавит функцию Xbox Auto HDR и даже улучшит поддержку звука Bluetooth.

В конце апреля Microsoft опубликовала результаты по итогам третьего финансового квартала 2021 года. С января по март выручка корпорации выросла на 19% относительно прошлого года до 41,7 млрд долларов, что является наибольшим приростом с 2018 года. По данным отчета, компания смогла добиться такого результата также благодаря увеличившимся продажам ПК, для которых она предоставляет программное обеспечение.