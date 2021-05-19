Астрологи рассказали, как мириться с разными знаками зодиака

Москва, 19 мая. Астрологи дали советы, как найти подход к близкому человеку, в зависимости от его знака зодиака.

Не стоит пытаться избежать конфликтов с Овнами, так как это склочный знак зодиака. Не стоит придавать большое значение ссорам с ними, а лучше побыстрее помириться. Тельцы не признают перемен, что чаще всего становится причиной ссор с близкими людьми. Они любят самобичевание и выискивать новые смыслы, чувствуя себя виноватыми. Как правило, Тельцы идут на примирение первыми, передает «Экспресс газета».

Близнецы общительны, но если их мнение расходится с мнением собеседника, то ссоры избежать не удастся. Прощают Близнецы только в том случае, если оппонент приходит мириться первым. С Раком лучше не скандалить, так как они склонны разрывать отношения при любом неосторожном слове. Помирить с Раком помогут кофе и цветы.

Львы во время ссоры обычно не следят за словами, а потому могут говорить обидные вещи. Однако они быстро «отходят» и быстро готовы уладить конфликт и извиниться. С этим знаком в молчанку лучше не играть. Девы вообще не переживают из-за конфликтов. Им достаточно позвонить через полчаса и признаться в любви.

Весы сами по себе миролюбивы, и с ними сложно поругаться. Но если ссора случилась, то стоит приготовиться к длительным переговорам и конфронтации. Весы могут долго обижаться, а отношения восстановить будет крайне трудно. Скорпионы склонны мстить и обижаться, они будут долго портить жизнь оппоненту.

Стрельцы не признают ошибок и вины. Чтобы помириться со Стрельцами, нужно просто согласиться с их позицией. Козероги сильно закомплексованы, поэтому с нии лучше проявлять искреннюю заботу.

Водолеи закатывают громкие скандалы, кричат и ругаются, но не обижают собеседника. Если их вовремя не пригласить в ресторан или в кино, они могут уйти в депрессию. Рыбы достаточно молчаливые и тихие, а также привязываются к людям и доверяют им. Им необходимо внимание и забота.

Ранее астролог рассказала, как с помощью натальной карты можно изменить жизнь человека. С помощью натальной карты можно легко определить, что приготовила судьба, и взять сценарий своей жизни в собственные руки.