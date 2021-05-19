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19 мая 06:26
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новостей
06:24
Общество
Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского
06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
06:02
Происшествия
Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге
06:02
Шоу-бизнес
«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
06:01
Общество
Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно
06:01
Происшествия
Следователи выясняют личности погибших на пожаре в жилом доме в Новосибирске
05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
Общество
Lamborghini инвестирует больше 1,5 млрд евро в электрификацию своих авто
05:43
Общество
Канада продлит закрытие границы с США на фоне пандемии
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Астрологи рассказали, как мириться с разными знаками зодиака

Общество
Астрологи рассказали, как мириться с разными знаками зодиака
pixabay.com

Москва, 19 мая. Астрологи дали советы, как найти подход к близкому человеку, в зависимости от его знака зодиака.

Не стоит пытаться избежать конфликтов с Овнами, так как это склочный знак зодиака. Не стоит придавать большое значение ссорам с ними, а лучше побыстрее помириться. Тельцы не признают перемен, что чаще всего становится причиной ссор с близкими людьми. Они любят самобичевание и выискивать новые смыслы, чувствуя себя виноватыми. Как правило, Тельцы идут на примирение первыми, передает «Экспресс газета».

Близнецы общительны, но если их мнение расходится с мнением собеседника, то ссоры избежать не удастся. Прощают Близнецы только в том случае, если оппонент приходит мириться первым. С Раком лучше не скандалить, так как они склонны разрывать отношения при любом неосторожном слове. Помирить с Раком помогут кофе и цветы.

Львы во время ссоры обычно не следят за словами, а потому могут говорить обидные вещи. Однако они быстро «отходят» и быстро готовы уладить конфликт и извиниться. С этим знаком в молчанку лучше не играть. Девы вообще не переживают из-за конфликтов. Им достаточно позвонить через полчаса и признаться в любви.

Весы сами по себе миролюбивы, и с ними сложно поругаться. Но если ссора случилась, то стоит приготовиться к длительным переговорам и конфронтации. Весы могут долго обижаться, а отношения восстановить будет крайне трудно. Скорпионы склонны мстить и обижаться, они будут долго портить жизнь оппоненту.

Стрельцы не признают ошибок и вины. Чтобы помириться со Стрельцами, нужно просто согласиться с их позицией. Козероги сильно закомплексованы, поэтому с нии лучше проявлять искреннюю заботу.

Водолеи закатывают громкие скандалы, кричат и ругаются, но не обижают собеседника. Если их вовремя не пригласить в ресторан или в кино, они могут уйти в депрессию. Рыбы достаточно молчаливые и тихие, а также привязываются к людям и доверяют им. Им необходимо внимание и забота.

Ранее астролог рассказала, как с помощью натальной карты можно изменить жизнь человека. С помощью натальной карты можно легко определить, что приготовила судьба, и взять сценарий своей жизни в собственные руки.

астрология отношения знаки зодиака
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