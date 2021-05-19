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19 мая 06:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:24
Общество
Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского
06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
06:02
Происшествия
Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге
06:02
Шоу-бизнес
«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
06:01
Общество
Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно
06:01
Происшествия
Следователи выясняют личности погибших на пожаре в жилом доме в Новосибирске
05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
Общество
Lamborghini инвестирует больше 1,5 млрд евро в электрификацию своих авто
05:43
Общество
Канада продлит закрытие границы с США на фоне пандемии
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Жителей Волгограда ожидают шквалистый ветер и грозы 19 мая

Общество
Жителей Волгограда ожидают шквалистый ветер и грозы 19 мая
pixabay.com

Волгоград, 19 мая. Синоптики пообещали жителям Волгоградской области в среду переменную облачность и кратковременные дожди с грозами.

Ночью и утром на регион опустится туман. Ветер будет дуть с юго-запада. Его скорость ночью составит 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с. Днем — 11м/с. Во время грозы ожидается сильное повышение скорости ветра.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 28 градусов, однако на востоке можно ждать и плюс 33 градусов.

Недавно пожилым россиянам дали советы по работе на огороде в жаркие дни. Важно разумно ставить перед собой задачи и помнить о возрастных ограничениях, советует врач.

погода волгоград температура гроза
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