Жителей Волгограда ожидают шквалистый ветер и грозы 19 мая

Волгоград, 19 мая. Синоптики пообещали жителям Волгоградской области в среду переменную облачность и кратковременные дожди с грозами.

Ночью и утром на регион опустится туман. Ветер будет дуть с юго-запада. Его скорость ночью составит 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с. Днем — 11м/с. Во время грозы ожидается сильное повышение скорости ветра.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 28 градусов, однако на востоке можно ждать и плюс 33 градусов.

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