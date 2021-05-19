Названы категории граждан, которым положены льготы на услуги нотариуса

Москва, 19 мая. Нотариус города Перми Мария Боронина рассказала, кому в России положены льготы на услуги при сделках с жильем.

По ее словам, полностью освобождаются от госпошлины и платы за оказание услуг при оформлении сделок с недвижимостью и других нотариальных действиях ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей и дети-сироты.

Всего существует 16 категорий граждан, которые полностью или частично освобождаются от оплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий, сообщает РИА Недвижимость. В них входят инвалиды I и II группы.

«От оплаты также освобождаются бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, находящиеся в детских домах, интернатах», — уточнила Боронина.

Ранее сообщалось, что некоторым работающим пенсионерам вскоре повысят пенсии, а семьям с детьми и льготникам введут новые пособия. Повышение выплат ожидает россиян, имеющих право на повышенную фиксированную выплату к пенсии — например, если они достигли 80-летия.