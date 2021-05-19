Количество лесных пожаров в России сократилось на 5,1 тыс. га за сутки

Москва, 19 мая. Лесопожарные службы в России за прошедшие сутки ликвидировали 138 лесных пожаров на площади 5,1 тысячи га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На 00:00 по Москве 19 мая 2021 года на территории Российской Федерации огнем охвачено 65 лесных массивов. Общая площадь горения составляет 22 526 га.

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, в Хабаровском крае горит 227 га лесов, менее 100 га: в Свердловской, Новосибирской, Курганской, Кировской и Еврейской автономной областях, в Ханты-Мансийском АО, в Красноярском, Пермском, Алтайском, Приморском и Забайкальском краях, а также в Башкортостане, Мордовии и Якутии.

К тушению огня привлечены 3414 человек, 986 единиц техники, 57 воздушных судов на мониторинге и еще 11 на тушении. В Тюменской области задействованы три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных.

Ранее из-за природных пожаров было принято решение об эвакуации 27 человек из 13 домов населенного пункта Богандинский.