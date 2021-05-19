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19 мая 06:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:24
Общество
Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского
06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
06:02
Происшествия
Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге
06:02
Шоу-бизнес
«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
06:01
Общество
Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно
06:01
Происшествия
Следователи выясняют личности погибших на пожаре в жилом доме в Новосибирске
05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
Общество
Lamborghini инвестирует больше 1,5 млрд евро в электрификацию своих авто
05:43
Общество
Канада продлит закрытие границы с США на фоне пандемии
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Хинштейн заявил о существовании мошеннических кол-центров в колониях

Общество
Хинштейн заявил о существовании мошеннических кол-центров в колониях
Global Look Press  /  Yevgeny Philippov

Москва, 19 мая. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в российских тюрьмах существуют «Call-центры», которые занимаются телефонным мошенничеством, хоть во ФСИН и утверждают обратное.

По его словам, недавно состоялось выездное заседание рабочей группы Госдумы по разработке предложений, связанных с борьбой с совершаемыми в информационно-коммуникационных сферах преступлениями.

Хинштейн принимал участие в мероприятии. Парламентарий отметил, что в тюрьмах действуют импровизированные call-центры, которые занимаются обзвоном граждан. Парламентарий подчеркнул, что они существуют, несмотря на слова руководителей ФСИН, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что полиция расследует уголовное дело о вымогательстве взятки. Главным подозреваемым стал следователь одного из территориальных отделов управления СК по региону.

мошенничество фсин хинштейн
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Все новости / Общество / Хинштейн заявил о существовании мошеннических кол-центров в колониях
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