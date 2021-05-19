Хинштейн заявил о существовании мошеннических кол-центров в колониях

Москва, 19 мая. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в российских тюрьмах существуют «Call-центры», которые занимаются телефонным мошенничеством, хоть во ФСИН и утверждают обратное.

По его словам, недавно состоялось выездное заседание рабочей группы Госдумы по разработке предложений, связанных с борьбой с совершаемыми в информационно-коммуникационных сферах преступлениями.

Хинштейн принимал участие в мероприятии. Парламентарий отметил, что в тюрьмах действуют импровизированные call-центры, которые занимаются обзвоном граждан. Парламентарий подчеркнул, что они существуют, несмотря на слова руководителей ФСИН, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что полиция расследует уголовное дело о вымогательстве взятки. Главным подозреваемым стал следователь одного из территориальных отделов управления СК по региону.