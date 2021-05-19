Google показала новый Android 12 на конференции для разработчиков

Маунтин-Вью, 19 мая. IT-гигант Google на своей конференции для разработчиков показал новую версию ОС Android 12, которая будет фокусироваться на потребностях юзера и адаптироваться под их.

Мероприятие стартовало 18 мая. Разработчики показали новый дизайн интерфейса, который теперь умеет менять цветовую схему устройства при смене обоев. Смартфоны компании линейки Pixel первыми получат такую «фишку».

Далее обновились быстрые настройки, добавлен значок Google Pay и элементы управления умным домом. Отдельно речь шла о безопасности. Новая «ось» имеет панель Privacy Dashboard, которая позволяет изучать разрешения, полученные приложениями.

Также в Android 12 «завезли» поддержку цифровых автомобильных ключей. Это позволит автоматически запирать и открывать машину, однако функция сначала будет работать только с BMW. Плюс, Google отмечает, что смартфоны на новой версии Android работать быстрее и стабильнее.

Недавно пользователям Android озвучили опасную функцию смартфона. Автоматическое сохранение данных о банковских реквизитах в Android-смартфонах может привести к тому, что они окажутся в руках киберпреступников.