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19 мая 06:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:24
Общество
Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского
06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
06:02
Происшествия
Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге
06:02
Шоу-бизнес
«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
06:01
Общество
Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно
06:01
Происшествия
Следователи выясняют личности погибших на пожаре в жилом доме в Новосибирске
05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
Общество
Lamborghini инвестирует больше 1,5 млрд евро в электрификацию своих авто
05:43
Общество
Канада продлит закрытие границы с США на фоне пандемии
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Google показала новый Android 12 на конференции для разработчиков

Технологии
Google показала новый Android 12 на конференции для разработчиков
flickr.com  /  Carlos Luna

Маунтин-Вью, 19 мая. IT-гигант Google на своей конференции для разработчиков показал новую версию ОС Android 12, которая будет фокусироваться на потребностях юзера и адаптироваться под их.

Мероприятие стартовало 18 мая. Разработчики показали новый дизайн интерфейса, который теперь умеет менять цветовую схему устройства при смене обоев. Смартфоны компании линейки Pixel первыми получат такую «фишку».

Далее обновились быстрые настройки, добавлен значок Google Pay и элементы управления умным домом. Отдельно речь шла о безопасности. Новая «ось» имеет панель Privacy Dashboard, которая позволяет изучать разрешения, полученные приложениями.

Также в Android 12 «завезли» поддержку цифровых автомобильных ключей. Это позволит автоматически запирать и открывать машину, однако функция сначала будет работать только с BMW. Плюс, Google отмечает, что смартфоны на новой версии Android работать быстрее и стабильнее.

Недавно пользователям Android озвучили опасную функцию смартфона. Автоматическое сохранение данных о банковских реквизитах в Android-смартфонах может привести к тому, что они окажутся в руках киберпреступников.

google android смартфон система ос
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Все новости / Технологии / Google показала новый Android 12 на конференции для разработчиков
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