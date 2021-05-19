Продажи Lada Granta с новым базовым двигателем стартовали в России

Москва, 19 мая. АвтоВАЗ приступил к продажам автомобиля Lada Granta, оснащенного новым базовым двигателем мощностью 90 л. с.

Новый мотор будет доступен во всех типах кузова и всех комплектациях. Агрегат пришел на смену прежнему базовому двигателю 1,6 литра мощностью 87 л. с. Он сохранил восемь клапанов, но при этом получил 48 новых деталей, включая модернизированный коленвал и газораспределительный механизм.

В настоящее время Lada Granta занимает первую строчку в рейтинге самых популярных моделей на российском рынке. Стоимость машины с новым базовым мотором стартует от 519 тысяч рублей.

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России увеличились в апреле почти в четыре раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Было продано 151,9 тысячи машин