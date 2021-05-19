Маша Распутина призналась, что в детстве была на грани смерти

Москва, 19 мая. Врачи не верили, что юная девочка Алла Агеева, позднее ставшая знаменитой Машей Распутиной, из-за большого количества заболеваний сможет дожить до 18 лет.

Одна из самых импозантных певиц российского шоу-бизнеса 13 мая отметила 57-летие. По словам самой артистки, ни сцены, ни известности могло не быть: почти все детство будущая звезда провела в больницах.

«В детстве я была очень больным ребенком. Мне ставили тысячу всяких заболеваний, в частности, ревмокардит сердца. Я то и дело попадала в больницу. Врачи говорили маме, что я не доживу до 18. Та переживала, плакала. Но, видите, у бога были свои планы!» — заявила Распутина в передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой на ТВЦ.

Тогда, признается певица, она мечтала не о сцене, а хотела «стать хирургом и спасать людей». Однако вскоре юная Алла поняла, что своими самобытными вокальными данными нужно пользоваться. Она окончила музучилище, устроилась в ансамбль и стала уверенно пробиваться в шоу-бизнес.

Сейчас Распутина замужем за бизнесменом Виктором Захаровым. В день рождения артистки он сообщил в интервью ФАН, что исполнительница посвятила себя семье. Сейчас она продолжает выступать только ради удовольствия и возможности радовать своих поклонников. Захаров с гордостью подчеркнул, что его супруга талантливая, поскольку «пустышки, однодневки не могут стать частью истории российской эстрады».