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19 мая 06:25
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новостей
06:24
Общество
Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского
06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
06:02
Происшествия
Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге
06:02
Шоу-бизнес
«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
06:01
Общество
Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно
06:01
Происшествия
Следователи выясняют личности погибших на пожаре в жилом доме в Новосибирске
05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
Общество
Lamborghini инвестирует больше 1,5 млрд евро в электрификацию своих авто
05:43
Общество
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Маша Распутина призналась, что в детстве была на грани смерти

Шоу-бизнес
Маша Распутина призналась, что в детстве была на грани смерти
instagram.com  /  @masharasputina_official

Москва, 19 мая. Врачи не верили, что юная девочка Алла Агеева, позднее ставшая знаменитой Машей Распутиной, из-за большого количества заболеваний сможет дожить до 18 лет.

Одна из самых импозантных певиц российского шоу-бизнеса 13 мая отметила 57-летие. По словам самой артистки, ни сцены, ни известности могло не быть: почти все детство будущая звезда провела в больницах.

«В детстве я была очень больным ребенком. Мне ставили тысячу всяких заболеваний, в частности, ревмокардит сердца. Я то и дело попадала в больницу. Врачи говорили маме, что я не доживу до 18. Та переживала, плакала. Но, видите, у бога были свои планы!» — заявила Распутина в передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой на ТВЦ.

Тогда, признается певица, она мечтала не о сцене, а хотела «стать хирургом и спасать людей». Однако вскоре юная Алла поняла, что своими самобытными вокальными данными нужно пользоваться. Она окончила музучилище, устроилась в ансамбль и стала уверенно пробиваться в шоу-бизнес.

Сейчас Распутина замужем за бизнесменом Виктором Захаровым. В день рождения артистки он сообщил в интервью ФАН, что исполнительница посвятила себя семье. Сейчас она продолжает выступать только ради удовольствия и возможности радовать своих поклонников. Захаров с гордостью подчеркнул, что его супруга талантливая, поскольку «пустышки, однодневки не могут стать частью истории российской эстрады».

музыка распутина маша распутина
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