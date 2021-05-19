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19 мая 06:25
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06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
06:02
Происшествия
Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге
06:02
Шоу-бизнес
«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
06:01
Общество
Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно
06:01
Происшествия
Следователи выясняют личности погибших на пожаре в жилом доме в Новосибирске
05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
Общество
Lamborghini инвестирует больше 1,5 млрд евро в электрификацию своих авто
05:43
Общество
Канада продлит закрытие границы с США на фоне пандемии
05:40
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Microsoft выпустила новую версию Windows 10
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Врач поделилась с сердечниками рекомендациями по выживанию в жару

Общество
Врач поделилась с сердечниками рекомендациями по выживанию в жару
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 19 мая. Люди, страдающие от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, должны соблюдать в жаркое время года ряд обязательных правил, заявила педиатр Ирина Добрецова.

Сердечники, по словам врача, должны исключить пребывание на солнце в жару. При себе у них обязательно должна быть бутылочка с водой.

«Если вы почувствовали, что колет где-то, болит где-то, присядьте и попросите помощи у кого-то, у прохожих, чтобы, например, позвонили вашему врачу или вызвали скорую. Ни в коем случае нельзя продолжать действия, которые вы выполняли», — подчеркнула Добрецова в беседе с телеканалом «Звезда».

В список рекомендаций для сердечников врач включила употребление большого количества овощей и фруктов. Важно также пить освежающие напитки без содержания алкоголя.

Терапевт Татьяна Хоненко ранее рассказала, как предотвратить развитие гипертонии. Врач посоветовала отказаться от алкоголя, табака и чая.

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