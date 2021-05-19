Врач поделилась с сердечниками рекомендациями по выживанию в жару

Москва, 19 мая. Люди, страдающие от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, должны соблюдать в жаркое время года ряд обязательных правил, заявила педиатр Ирина Добрецова.

Сердечники, по словам врача, должны исключить пребывание на солнце в жару. При себе у них обязательно должна быть бутылочка с водой.

«Если вы почувствовали, что колет где-то, болит где-то, присядьте и попросите помощи у кого-то, у прохожих, чтобы, например, позвонили вашему врачу или вызвали скорую. Ни в коем случае нельзя продолжать действия, которые вы выполняли», — подчеркнула Добрецова в беседе с телеканалом «Звезда».

В список рекомендаций для сердечников врач включила употребление большого количества овощей и фруктов. Важно также пить освежающие напитки без содержания алкоголя.

Терапевт Татьяна Хоненко ранее рассказала, как предотвратить развитие гипертонии. Врач посоветовала отказаться от алкоголя, табака и чая.