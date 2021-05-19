Аргентина поставила рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

Буэнос-Айрес, 19 мая. Аргентинские медики выявили за сутки 35 543 новых случая инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии.

По данным министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа самое большое число случаев инфицирования выявили в Буэнос-Айресе — 3465 заразившихся. Всего в столице болеют 14 593 человека.

Предыдущий антирекорд по количеству суточных заражений был установлен 17 апреля — 29 472. На данный момент общее число инфицированных коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 3 371 508 человек, а общее количество летальных исходов — 71 771 (+745 за прошедшие сутки).

Накануне сообщалось, что Шри-Ланка получит партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» к 25 мая. Препарат разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Вакцина прошла все необходимые стадии клинических исследований и поступила в гражданский оборот.