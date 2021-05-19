Саудовская Аравия введет жесткие ограничения для непривитых от COVID-19

Эр-Рияд, 19 мая. Власти Саудовской Аравии закроют жителям страны, непривитым от коронавируса, доступ к госучреждениям, общественным и культурным мероприятиям.

Жесткие ограничения начнут действовать с 1 августа нынешнего года. Решение об обязательной вакцинации было принято в целях борьбы с коронавирусом. Об этом сказано на странице министерства внутренних дел страны в социальной сети Twitter.

«В целях борьбы с коронавирусом и на основании рекомендаций компетентных органов принято решение об обязательной вакцинации начиная с 1 августа 2021 года для входа в любое государственное или частное учреждение, участия в любых культурных, научных, социальных или развлекательных мероприятиях, ... использования общественного транспорта», — отмечено в сообщении.

Жители королевства уже получили более 11,8 млн доз вакцины от COVID-19. Всего в Саудовской Аравии проживает примерно 34,2 млн человек.

В России недавно анонсировали восстановление авиасообщения с пятью странами с 25 мая. В этот список вошла Саудовская Аравия.