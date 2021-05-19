Немецкие пользователи решили «поделить» Россию

Берлин, 19 мая. Читатели немецкой газеты Welt решили «поделить» Россию или забрать часть ее арктической территорий.

Издание опубликовало материал о российских территориях в Арктике, отметив растущий интерес к природным ресурсам в регионе. В издании отметили, что Россия «намерена установить барьер» для других стран и предостерегает Запад от претензий относительно Арктики.

Под материалом газеты некоторые пользователи оставили ряд спорных комментариев. Один из них под ником Egal E отметил, что 145-миллионный российский народ уже обладает самой большой в мире территорией. Но все изменится, когда «технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие».

«Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны», — написал пользователь, выразив надежду дожить до этого времени.

Другой пользователь предположил, что нефть и природный газ после энергетического перехода никому на Западе не будут нужны. Россиянам он пожелал сидеть «в Арктике, в этих бесполезных просторах». С ним согласились не все пользователи.

«Однако морские торговые пути и другие полезные ископаемые нужны Западу, и поэтому надо дать русским понять, что «русская Арктика» — это просто сон. Да еще и дурной», — ответил ему gray m.

Но нашли и комментаторы, которые напомнили, что Северный морской путь пролегает в территориальных водах или в «экономической зоне» России. Они отмечали, что претензии РФ «полностью соответствуют международному праву».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что арктическое направление чрезвычайно важно для Вооруженных сил России. По его словам, оно является кратчайшим путем для атаки по США в случае войны с ними.