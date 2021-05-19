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19 мая 06:25
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новостей
06:24
Общество
Непогода на сутки задержала два авиарейса из Петропавловска-Камчатского
06:23
Общество
В Сети украинскому экс-депутату объяснили, зачем жители ЛДНР получают паспорта РФ
06:22
Технологии
Zotac готовится выпустить видеокарту GeForce RTX 3060 с ограничением майнинга
06:21
Общество
Лучшие решения первого хакатона по ТКО представят на ПМЭФ в 2021 году
06:20
Общество
Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме
06:16
Общество
Жители Южно-Сахалинска получили аквапарк на 2,5 тыс. «квадратов»
06:09
Общество
Терапевт назвал опасную для офисных сотрудников позу
06:09
Общество
Сексолог рассказал, что женщины ценят в мужчинах
06:05
Происшествия
Пламя уничтожило дорогую иномарку в Приморье
06:04
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе 
06:03
Общество
Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая
06:02
Общество
Только смертная казнь: соцсети в шоке от дела о вип-педофилах
06:02
Происшествия
Число ДТП с участием самокатов и пешеходов возросло в десять раз в Петербурге
06:02
Шоу-бизнес
«650 тысяч евро — разве это деньги?»: Джигурда оценил расходы России на Евровидение
06:01
Общество
Еще одной категории россиян станет проще выйти на пенсию досрочно
06:01
Происшествия
Следователи выясняют личности погибших на пожаре в жилом доме в Новосибирске
05:58
Общество
«Друзья балтийской нерпы» приютили двух малышей тюленей
05:46
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве
05:44
Общество
Lamborghini инвестирует больше 1,5 млрд евро в электрификацию своих авто
05:43
Общество
Канада продлит закрытие границы с США на фоне пандемии
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Немецкие пользователи решили «поделить» Россию

  /   Обновлено: 19 мая 2021 05:08
Общество
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
vk.com  /  ФГУП АТОМФЛОТ

Берлин, 19 мая. Читатели немецкой газеты Welt решили «поделить» Россию или забрать часть ее арктической территорий.

Издание опубликовало материал о российских территориях в Арктике, отметив растущий интерес к природным ресурсам в регионе. В издании отметили, что Россия «намерена установить барьер» для других стран и предостерегает Запад от претензий относительно Арктики.

Под материалом газеты некоторые пользователи оставили ряд спорных комментариев. Один из них под ником Egal E отметил, что 145-миллионный российский народ уже обладает самой большой в мире территорией. Но все изменится, когда «технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие».

«Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны», — написал пользователь, выразив надежду дожить до этого времени.

Другой пользователь предположил, что нефть и природный газ после энергетического перехода никому на Западе не будут нужны. Россиянам он пожелал сидеть «в Арктике, в этих бесполезных просторах». С ним согласились не все пользователи.

«Однако морские торговые пути и другие полезные ископаемые нужны Западу, и поэтому надо дать русским понять, что «русская Арктика» — это просто сон. Да еще и дурной», — ответил ему gray m.

Но нашли и комментаторы, которые напомнили, что Северный морской путь пролегает в территориальных водах или в «экономической зоне» России. Они отмечали, что претензии РФ «полностью соответствуют международному праву».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что арктическое направление чрезвычайно важно для Вооруженных сил России. По его словам, оно является кратчайшим путем для атаки по США в случае войны с ними.

россия арктика германия
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