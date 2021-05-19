Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк

Архангельск, 19 мая. До конца текущего года на космодром Плесецк будут доставлены две ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».

Согласно материалам Центра Хруничева (предприятие «Роскосмоса»), транспортировка ракет с разгонными блоками «Персей» и головными обтекателями запланирована во втором и четвертом кварталах текущего года.

Недавно стало известно, что Центр занимается изготовлением шесть ракет «Ангара-А5» по контракту с Министерством обороны для летных испытаний. Первая улетела еще в 2014 году, вторая с 2020-м. На них находились макеты космических аппаратов. Третий аналогичный пуск должен состояться в третьем этом квартале.

Также специалистам по заказу Минобороны необходимо произвести четыре серийные ракеты. Они будут поставлены до 2024 года.

Недавно США вывели на орбиту спутник раннего обнаружения баллистических ракет. Система предупреждения о ракетном нападении которая включает два эшелона – сеть радиолокационных станций на Земле и сеть спутников на орбите.