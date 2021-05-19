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19 мая 04:55
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новостей
04:49
Армия
Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
04:44
Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
Армия
Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
03:40
Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
03:29
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Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме на западе Новосибирска
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Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге

Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
Prt Scr youtube.com  /  СтопХамСПб

Санкт-Петербург, 19 мая. Активист «СтопХама» вступил в кулачный бой с девушкой, припарковавшей автомобиль на тротуаре перед супермаркетом на Краснопутиловской улице в Петербурге.

Активист попросил девушку переставить транспорт, но получил отказ. На предупреждение о том, что на автомобиль будет наклеен стикер, который будет сложно отодрать, девушка ответила нейтрально.

«Мы справимся», — сообщила она.

Вернувшись, девушка поинтересовалась, кто нанес наклейку, и ударила виновника кулаком по лицу. В ответ молодой человек нанес такой же удар нападавшей, но в потасовку вмешались прохожие. В результате молодому человеку пришлось распылить газ из перцового баллончика.

Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии и скорой помощи. Пострадавший активист отправился снимать побои в травматологию, после чего поехал писать заявление в полицию, передает издание «Невские новости».

Как стало известно ранее, в Петербурге врачи не смогли спасти гражданина, которого госпитализировали с тяжелыми травмами после потасовки с ранее судимым мужчиной. Полиция задержала подозреваемого, ему грозит уголовная ответственность.

петербург драка стопхам
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