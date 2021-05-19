Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 мая. Активист «СтопХама» вступил в кулачный бой с девушкой, припарковавшей автомобиль на тротуаре перед супермаркетом на Краснопутиловской улице в Петербурге.

Активист попросил девушку переставить транспорт, но получил отказ. На предупреждение о том, что на автомобиль будет наклеен стикер, который будет сложно отодрать, девушка ответила нейтрально.

«Мы справимся», — сообщила она.

Вернувшись, девушка поинтересовалась, кто нанес наклейку, и ударила виновника кулаком по лицу. В ответ молодой человек нанес такой же удар нападавшей, но в потасовку вмешались прохожие. В результате молодому человеку пришлось распылить газ из перцового баллончика.

Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии и скорой помощи. Пострадавший активист отправился снимать побои в травматологию, после чего поехал писать заявление в полицию, передает издание «Невские новости».

Как стало известно ранее, в Петербурге врачи не смогли спасти гражданина, которого госпитализировали с тяжелыми травмами после потасовки с ранее судимым мужчиной. Полиция задержала подозреваемого, ему грозит уголовная ответственность.