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04:49
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Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
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Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
Армия
Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
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Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
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Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме на западе Новосибирска
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Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием

Армия
Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 19 мая. В комплекты выживания военных летчиков в России собираются впервые включить пистолет Лебедева компактный и пистолет-пулемет ППК-20, сообщили в авиастроительной отрасли.

Образцы стрелкового оружия военные летчики выбрали в ходе военно-технических экспериментов в начале 2021 года. В настоящее время носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов боевой авиации включает аптечку, нож, продукты, портативные средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости.

Источники РИА Новости в авиастроительной отрасли отметил, что включение образцов стрелкового оружия с боеприпасами в штатный комплект выживания летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в рамках выполнения поручения главы Минобороны России Сергея Шойгу спланировали заинтересованные органы военного управления.

«В том числе укладку НАЗ планируется комплектовать пистолетами-пулеметами, а экипажи снабжать пистолетами для размещения в нательной разгрузке», — уточнил один из источников агентства.

В настоящее время ожидается, что выбор военных летчиков своим решением утвердит командование ВКС. Стрелковое оружие планируют включать в комплекты выживания всех российских боевых самолетов.

Ранее глава дирекции программ МиГ-29М, МиГ-35 и легкого многофункционального фронтового самолета Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Мушег Балоян заявил, что отечественные истребители МиГ-35 получили новые боевые способности. Теперь самолеты смогут применять любое авиационное оружие из ныне существующих.

вкс рф вооружение авиация
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