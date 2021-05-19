Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием

Москва, 19 мая. В комплекты выживания военных летчиков в России собираются впервые включить пистолет Лебедева компактный и пистолет-пулемет ППК-20, сообщили в авиастроительной отрасли.

Образцы стрелкового оружия военные летчики выбрали в ходе военно-технических экспериментов в начале 2021 года. В настоящее время носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов боевой авиации включает аптечку, нож, продукты, портативные средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости.

Источники РИА Новости в авиастроительной отрасли отметил, что включение образцов стрелкового оружия с боеприпасами в штатный комплект выживания летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в рамках выполнения поручения главы Минобороны России Сергея Шойгу спланировали заинтересованные органы военного управления.

«В том числе укладку НАЗ планируется комплектовать пистолетами-пулеметами, а экипажи снабжать пистолетами для размещения в нательной разгрузке», — уточнил один из источников агентства.

В настоящее время ожидается, что выбор военных летчиков своим решением утвердит командование ВКС. Стрелковое оружие планируют включать в комплекты выживания всех российских боевых самолетов.

Ранее глава дирекции программ МиГ-29М, МиГ-35 и легкого многофункционального фронтового самолета Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Мушег Балоян заявил, что отечественные истребители МиГ-35 получили новые боевые способности. Теперь самолеты смогут применять любое авиационное оружие из ныне существующих.