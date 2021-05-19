«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего

Москва, 19 мая. Исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы «Сбер» Давид Рафаловский назвал три главные технологии будущего.

Важнейшими технологиями будущего эксперт считает облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект. Первая технология уже существует, но по сравнению с американским, азиатским и европейским рынками Россия пока отстает. Но массовое внедрение облачных технологий радикально изменит экономику, считает Рафаловский.

«Вторая технология – это мультимодальные виртуальные ассистенты. Я уверен, пользователи захотят их использовать во всех процессах. Третья технология – искусственный интеллект, она уже есть, но мы пока находимся в начале пути», — рассказал в интервью РИА Новости в преддверии технологической конференции «Сбера» SmartDev Рафаловский.

Ранее сообщалось, что Российская венчурная компания (РВК) и «Сбер» совместно организуют фонд, который будет инвестировать средства в технологичные стартапы. По ранним оценкам, объем фонда должен достигать 100 миллионов долларов. Средства будут приоритетно направляться на поддержку технологически сложных и наукоемких проектов.