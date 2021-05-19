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19 мая 04:55
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новостей
04:49
Армия
Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
04:44
Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
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Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
03:40
Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
03:29
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме на западе Новосибирска
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Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей

Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
pixabay.com

Москва, 19 мая. Главной профилактической мерой от клещей является закрытая, плотная одежда, рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

Особенно важно закрыть ноги. Все предметы одежды должны быть на резинках или с манжетами и плотно прилегать к телу, рассказала врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим — его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус», — пояснила педиатр.

Поэтому важно, чтобы насекомое не имело доступа к коже. Брюки нужно заправлять в носки, на ноги — резиновые сапоги. Волосы, на которые может затаиться насекомое, лучше прикрыть. Если же клещ все же напал на ребенка, то лучше не извлекать его самостоятельно, а обратиться к медикам.

Недавно врач Андрей Тяжельников также дал ценный совет в преддверии летней жары. Он посоветовал утолять жажду водой, морсом, компотом, чаем и квасом из расчета на 40 миллилитров на килограмм веса. В целом нужно выпивать не менее двух литров жидкость и следить за организмом, чтобы отследить признаки недомогания из-за обезвоживания, передает «Взгляд» со слов диетолога, кандидата медицинских наук Михаила Гинзбурга.

ребенок врач клещ
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