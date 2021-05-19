Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей

Москва, 19 мая. Главной профилактической мерой от клещей является закрытая, плотная одежда, рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

Особенно важно закрыть ноги. Все предметы одежды должны быть на резинках или с манжетами и плотно прилегать к телу, рассказала врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим — его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус», — пояснила педиатр.

Поэтому важно, чтобы насекомое не имело доступа к коже. Брюки нужно заправлять в носки, на ноги — резиновые сапоги. Волосы, на которые может затаиться насекомое, лучше прикрыть. Если же клещ все же напал на ребенка, то лучше не извлекать его самостоятельно, а обратиться к медикам.

Недавно врач Андрей Тяжельников также дал ценный совет в преддверии летней жары. Он посоветовал утолять жажду водой, морсом, компотом, чаем и квасом из расчета на 40 миллилитров на килограмм веса. В целом нужно выпивать не менее двух литров жидкость и следить за организмом, чтобы отследить признаки недомогания из-за обезвоживания, передает «Взгляд» со слов диетолога, кандидата медицинских наук Михаила Гинзбурга.