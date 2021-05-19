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Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
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Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
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Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
03:40
Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
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Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов

  /   Обновлено: 19 мая 2021 04:31
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
Global Look Press  /  Antonio Sempere

Испания направляет армию в Сеуте для патрулирования границы с Марокко после того, как тысячи мигрантов приплыли на берег северноафриканского анклава. 

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию с мигрантами серьезным кризисом для страны и всей Европы. Он объявил, что посетит североафриканские анклавы Сеута и Мелилья, и пообещал обеспечить безопасность их границ, передает телеканал FRANCE 24. 

«Мы собираемся навести порядок в городе и его границах», — подчеркнул Санчес, пообещав, что все незаконные мигранты покинут анклавы. 

Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
Global Look Press  / Antonio Sempere

Мигранты у европейских границ

Во вторник солдаты на бронетранспортерах охраняли пляж Сеуты. Десятки мигрантов, плывущих и пробирающихся вброд к пляжу, казалось, удаляются от того места, где стояли войска. Сотни других людей стояли на марокканской стороне забора, отделяющего испанский анклав от Марокко. В Сети есть ролики, на которых видно, что как мигранты въезжали в Сеуту раньше, плавая и перелезая через забор, и власти Марокко не препятствовали этому. 

По мнению некоторых экспертов, Марокко использует тактику допуска мигрантов в Сеуту в качестве инструмента давления на Мадрид. 

«Это происходит из-за абсолютной пассивности властей Марокко», — заявил региональный лидер Сеуты Хуан Хосе Вивас, добавив, что ситуация была хаотичной и сейчас невозможно сказать, сколько мигрантов въехало. 

По словам Виваса, теперь речь идет не просто о незаконной миграции, а угрозе территориальной целостности Испании. По словам министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, в понедельник и вторник в Сеуту прибыли 6 тыс. мигрантов, в том числе около 1500 несовершеннолетних. Он добавил, что 2700 человек уже были отправлены обратно в Марокко. 

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас подчеркнул, что граница анклава является европейской границей. 

Спор о Западной Сахаре

Сеута с населением 80 тыс. человек расположен на северной оконечности Марокко. Наряду с Мелильей город долгое время был магнитом для африканских мигрантов, пытающихся попасть в Европу в поисках лучшей жизни. 

Рост числа прибывших мигрантов происходит на фоне обострения напряженности между Испанией и Марокко из-за судьбы лидера Фронта Полисарио Брагима Гали, который находится в больнице в Испании. Организация выступает за то, чтобы Западная Сахара была независимым государством, а не частью Марокко. Алжир, региональный соперник Марокко, поддерживает Фронт Полисарио. 

Соединенные Штаты в декабре признали суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары. 

мигранты африка испания марокко сеута брагим гали
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