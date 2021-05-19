Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов

Испания направляет армию в Сеуте для патрулирования границы с Марокко после того, как тысячи мигрантов приплыли на берег северноафриканского анклава.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию с мигрантами серьезным кризисом для страны и всей Европы. Он объявил, что посетит североафриканские анклавы Сеута и Мелилья, и пообещал обеспечить безопасность их границ, передает телеканал FRANCE 24.

«Мы собираемся навести порядок в городе и его границах», — подчеркнул Санчес, пообещав, что все незаконные мигранты покинут анклавы.

Global Look Press / Antonio Sempere

Мигранты у европейских границ

Во вторник солдаты на бронетранспортерах охраняли пляж Сеуты. Десятки мигрантов, плывущих и пробирающихся вброд к пляжу, казалось, удаляются от того места, где стояли войска. Сотни других людей стояли на марокканской стороне забора, отделяющего испанский анклав от Марокко. В Сети есть ролики, на которых видно, что как мигранты въезжали в Сеуту раньше, плавая и перелезая через забор, и власти Марокко не препятствовали этому.

По мнению некоторых экспертов, Марокко использует тактику допуска мигрантов в Сеуту в качестве инструмента давления на Мадрид.

«Это происходит из-за абсолютной пассивности властей Марокко», — заявил региональный лидер Сеуты Хуан Хосе Вивас, добавив, что ситуация была хаотичной и сейчас невозможно сказать, сколько мигрантов въехало.

По словам Виваса, теперь речь идет не просто о незаконной миграции, а угрозе территориальной целостности Испании. По словам министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, в понедельник и вторник в Сеуту прибыли 6 тыс. мигрантов, в том числе около 1500 несовершеннолетних. Он добавил, что 2700 человек уже были отправлены обратно в Марокко.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас подчеркнул, что граница анклава является европейской границей.

Спор о Западной Сахаре

Сеута с населением 80 тыс. человек расположен на северной оконечности Марокко. Наряду с Мелильей город долгое время был магнитом для африканских мигрантов, пытающихся попасть в Европу в поисках лучшей жизни.

Рост числа прибывших мигрантов происходит на фоне обострения напряженности между Испанией и Марокко из-за судьбы лидера Фронта Полисарио Брагима Гали, который находится в больнице в Испании. Организация выступает за то, чтобы Западная Сахара была независимым государством, а не частью Марокко. Алжир, региональный соперник Марокко, поддерживает Фронт Полисарио.

Соединенные Штаты в декабре признали суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары.