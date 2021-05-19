Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества

Москва, 19 мая. Человечество зависит от вакцин, потому что они позволяют контролировать и подавлять примерно 50 опасных инфекций.

Число случаев заражений многими из них не превышает нескольких раз в год, рассказал Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико в беседе с «Известиями».

«Вакцинопрофилактика сегодня позволяет каждую минуту спасать пять жизней в мире, или до трех миллионов в год. Благодаря прививкам средняя продолжительность жизни за прошлое столетие увеличилась на 25 лет», — привел пример специалист.

Среди заболеваний, которые унесли огромное количество человеческих жизней до изобретения вакцин, полиомиелит, корь, оспа. Сейчас доверие людей к прививкам снизилось, потому что человечество долгое время не сталкивалось с такими опасностями, как пандемия или эпидемия, уверен Брико. При этом недавно медики предупредили, что после перенесенного COVID-19 люди станут уязвимее к некоторым заболеваниям, например, туберкулез или грибковые.

Недавно специалисты рассказали, кому подойдет облегченная версия препарата от коронавируса «Спутник Лайт». Так как она сама по себе действенна, то ее использование подойдет людям, которые опасаются делать сразу две прививки, передает «Взгляд».