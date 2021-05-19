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Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
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Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
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Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
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Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
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Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества

  /   Обновлено: 19 мая 2021 04:16
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
pixabay.com

Москва, 19 мая. Человечество зависит от вакцин, потому что они позволяют контролировать и подавлять примерно 50 опасных инфекций.

Число случаев заражений многими из них не превышает нескольких раз в год, рассказал Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико в беседе с «Известиями».

«Вакцинопрофилактика сегодня позволяет каждую минуту спасать пять жизней в мире, или до трех миллионов в год. Благодаря прививкам средняя продолжительность жизни за прошлое столетие увеличилась на 25 лет», — привел пример специалист.

Среди заболеваний, которые унесли огромное количество человеческих жизней до изобретения вакцин, полиомиелит, корь, оспа. Сейчас доверие людей к прививкам снизилось, потому что человечество долгое время не сталкивалось с такими опасностями, как пандемия или эпидемия, уверен Брико. При этом недавно медики предупредили, что после перенесенного COVID-19 люди станут уязвимее к некоторым заболеваниям, например, туберкулез или грибковые.

Недавно специалисты рассказали, кому подойдет облегченная версия препарата от коронавируса «Спутник Лайт». Так как она сама по себе действенна, то ее использование подойдет людям, которые опасаются делать сразу две прививки, передает «Взгляд».

вакцина инфекция коронавирус
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