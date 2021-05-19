Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам

Москва, 19 мая. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности.

Согласно законопроекту, который вступит в силу с 1 января 2022 года, страховые и социальные пенсии по инвалидности россияне смогут получать в автоматическом порядке. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.

Выплаты будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, которые есть у ПФР или соцслужбы. Сокращаются также и сроки вынесения решения о назначении соответствующей пенсии — не позднее пяти рабочих дней.

Федеральное агентство новостей /

Страховая пенсия по инвалидности будет перечисляться на банковский счет, согласие на это можно будет оставить на сайте «Госуслуги». Предполагается также, что ПФР обяжут раз в три года информировать россиян через портал «Госуслуги» о суммах средств пенсионных накоплений с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

Ранее во вторник сообщалось, что ПФР направил 3 млрд рублей на лицевые счета россиян, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию в прошлом году по условиям программы софинансирования пенсионных накоплений. В прошлом году россияне перевели 3,4 млрд рублей добровольных взносов. Согласно данным фонда, сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 34,7 тыс. российских пенсионеров.