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Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
Армия
Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
03:40
Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
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Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме на западе Новосибирска
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Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам

  /   Обновлено: 19 мая 2021 04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 19 мая. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности.

Согласно законопроекту, который вступит в силу с 1 января 2022 года, страховые и социальные пенсии по инвалидности россияне смогут получать в автоматическом порядке. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.

Выплаты будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, которые есть у ПФР или соцслужбы. Сокращаются также и сроки вынесения решения о назначении соответствующей пенсии — не позднее пяти рабочих дней.

Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
Федеральное агентство новостей  / 

Страховая пенсия по инвалидности будет перечисляться на банковский счет, согласие на это можно будет оставить на сайте «Госуслуги». Предполагается также, что ПФР обяжут раз в три года информировать россиян через портал «Госуслуги» о суммах средств пенсионных накоплений с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

Ранее во вторник сообщалось, что ПФР направил 3 млрд рублей на лицевые счета россиян, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию в прошлом году по условиям программы софинансирования пенсионных накоплений. В прошлом году россияне перевели 3,4 млрд рублей добровольных взносов. Согласно данным фонда, сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 34,7 тыс. российских пенсионеров.

пенсии госдума рф пфр
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