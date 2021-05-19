Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России

Москва, 19 мая. Китайская компания Haval объявила о начале продаж своего нового кроссовера под названием Jolion на российском рынке.

Кроссовер Haval Jolion построен на модульной архитектуре L.E.M.O.N. В движение ее приводит безальтернативный 1,5-литровый наддувный бензиновый двигатель, развивающий 143 л. с. и 210 Нм крутящего момента, в сочетании с шестиступенчатой механической трансмиссией или семидиапазонным «роботом». Привод может быть как передним, так и полным.

Новым «паркетником» можно будет управлять со смартфона. В специальном приложении для дистанционного контроля будет доступен ряд функций, а также информация о текущем состоянии автомобиля. Jolion станет первой «подключенной» моделью китайской марки на российском рынке.

Продажи Haval Jolion на российском рынке начнутся 19 мая 2021 года. Цена за базовую версию стартует от 1 189 000 рублей. Стоимость топовой комплектации начинается от 1 679 000 рублей.

Как стало известно ранее, Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян. В этом году объем продаж данного кроссовера достиг 4413 экземпляров в течение первых четырех месяцев этого года.