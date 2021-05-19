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19 мая 04:54
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новостей
04:49
Армия
Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
04:44
Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
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Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
03:40
Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
03:29
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Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме на западе Новосибирска
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Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России

Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
haval.ru  /  HAVAL

Москва, 19 мая. Китайская компания Haval объявила о начале продаж своего нового кроссовера под названием Jolion на российском рынке.

Кроссовер Haval Jolion построен на модульной архитектуре L.E.M.O.N. В движение ее приводит безальтернативный 1,5-литровый наддувный бензиновый двигатель, развивающий 143 л. с. и 210 Нм крутящего момента, в сочетании с шестиступенчатой механической трансмиссией или семидиапазонным «роботом». Привод может быть как передним, так и полным.

Новым «паркетником» можно будет управлять со смартфона. В специальном приложении для дистанционного контроля будет доступен ряд функций, а также информация о текущем состоянии автомобиля. Jolion станет первой «подключенной» моделью китайской марки на российском рынке.

Продажи Haval Jolion на российском рынке начнутся 19 мая 2021 года. Цена за базовую версию стартует от 1 189 000 рублей. Стоимость топовой комплектации начинается от 1 679 000 рублей.

Как стало известно ранее, Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян. В этом году объем продаж данного кроссовера достиг 4413 экземпляров в течение первых четырех месяцев этого года.

автомобиль haval Jolion
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