Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео

Москва, 19 мая. Премьера внедорожника Toyota Land Cruiser следующего поколения, который получит индекс «300», состоится через две недели. Фотошпионы слили в Сеть видео новинки.

Новый Toyota Land Cruiser 300 впервые сняли на видео в движении без камуфляжа. Ролик с новинкой появился в Instagram-аккаунте Kurdistan Automotive Blog.

В кадре оказался внедорожник белого цвета, который вернулся на заводскую стоянку и припарковался рядом с таким же «крузаком», выкрашенным в классический черный цвет.

Toyota Land Cruiser 300 остается одной из самых ожидаемых новинок этого года. Изменения в дизайне внедорожника уже раскрыли на официальных снимках: модель сохранит прежние габариты и силуэт, но при этом получит модернизированную оптику, новую радиаторную решетку, бамперы и зауженные фонари.

Ранее сообщалось, что компания Nissan начала продажи кроссоверов Qashqai и X-Trail, которые оборудованы фирменной системой ProPilot. Система автономного вождения позволяет в определенных условиях передать управление автомобилем электронике. Топовые комплектации обновленных кроссоверов японского автогиганта обойдутся россиянам от 2 153 000 рублей.