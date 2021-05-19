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19 мая 04:54
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04:49
Армия
Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
04:44
Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
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Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
03:40
Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
03:29
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме на западе Новосибирска
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Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео

Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
toyota.ru

Москва, 19 мая. Премьера внедорожника Toyota Land Cruiser следующего поколения, который получит индекс «300», состоится через две недели. Фотошпионы слили в Сеть видео новинки.

Новый Toyota Land Cruiser 300 впервые сняли на видео в движении без камуфляжа. Ролик с новинкой появился в Instagram-аккаунте Kurdistan Automotive Blog.

В кадре оказался внедорожник белого цвета, который вернулся на заводскую стоянку и припарковался рядом с таким же «крузаком», выкрашенным в классический черный цвет.

Toyota Land Cruiser 300 остается одной из самых ожидаемых новинок этого года. Изменения в дизайне внедорожника уже раскрыли на официальных снимках: модель сохранит прежние габариты и силуэт, но при этом получит модернизированную оптику, новую радиаторную решетку, бамперы и зауженные фонари.

Ранее сообщалось, что компания Nissan начала продажи кроссоверов Qashqai и X-Trail, которые оборудованы фирменной системой ProPilot. Система автономного вождения позволяет в определенных условиях передать управление автомобилем электронике. Топовые комплектации обновленных кроссоверов японского автогиганта обойдутся россиянам от 2 153 000 рублей.

автомобиль land cruiser внедорожник крузак
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