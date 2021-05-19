Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021

Роттердам, 19 мая. Певица Манижа пообещала, что в финале Евровидения-2021 будет «немного более сумасшедшей».

На пресс-конференции после выступления в первом полуфинале международного конкурса представительница России сообщила, что для финала Евровидения у нее «есть только один план»: быть собой.

«В музыке, на Евровидении — где угодно — быть собой. И сегодня я была собой… Мы были очень рады быть на этой сцене. <…> Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», — подчеркнула артистка.

Манижа вечером во вторник выступила в Роттердаме под номером три с песней Russian Woman. На сцену она вышла в огромном платье, которое сшили из тканей, присланных певице женщинами разных национальностей со всей России. После первого куплета артистка вышла из «платья», символизирующего стереотипы о роли женщины. Под конец композиции на огромном экране появились кадры с россиянками, подпевающими Маниже.

Выступление представительницы России высоко оценили иностранные журналисты. В частности эстонский корреспондент подчеркнул, что Манижа «передает энергетику сильной русской женщины», а журналистка из Хорватии назвала певицу «королевой-убийцей» с великолепным номером.

Своим восторгом поделились и российские зрители в официальной группе Первого канала. Многие отметили, что изначально не воспринимали песню, однако после полуфинала кардинально сменили свое мнение.

Финал Евровидения-2021 состоится 22 мая. За победу будут сражаться 26 конкурсантов. Трансляции покажет Первый канал, начало — в 22:00 по московскому времени.