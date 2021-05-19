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Армия
Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
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Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
Армия
Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
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Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
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Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021

  /   Обновлено: 19 мая 2021 04:32
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Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
ТАСС  /  ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA

Роттердам, 19 мая. Певица Манижа пообещала, что в финале Евровидения-2021 будет «немного более сумасшедшей».

На пресс-конференции после выступления в первом полуфинале международного конкурса представительница России сообщила, что для финала Евровидения у нее «есть только один план»: быть собой.

«В музыке, на Евровидении — где угодно — быть собой. И сегодня я была собой… Мы были очень рады быть на этой сцене. <…> Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», — подчеркнула артистка.

Манижа вечером во вторник выступила в Роттердаме под номером три с песней Russian Woman. На сцену она вышла в огромном платье, которое сшили из тканей, присланных певице женщинами разных национальностей со всей России. После первого куплета артистка вышла из «платья», символизирующего стереотипы о роли женщины. Под конец композиции на огромном экране появились кадры с россиянками, подпевающими Маниже.

Выступление представительницы России высоко оценили иностранные журналисты. В частности эстонский корреспондент подчеркнул, что Манижа «передает энергетику сильной русской женщины», а журналистка из Хорватии назвала певицу «королевой-убийцей» с великолепным номером.

Своим восторгом поделились и российские зрители в официальной группе Первого канала. Многие отметили, что изначально не воспринимали песню, однако после полуфинала кардинально сменили свое мнение.

Финал Евровидения-2021 состоится 22 мая. За победу будут сражаться 26 конкурсантов. Трансляции покажет Первый канал, начало — в 22:00 по московскому времени.

евровидение евровидение-2021 манижа
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