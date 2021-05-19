Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае

, 19 мая. Небоскреб к китайском городе Шэньчжэнь внезапно накренился, вызвав панику у проходящих по улицам людей.

Здание SEG Plaza высотой около 300 метров зашаталось в середине рабочего дня. Наклон конструкции можно было увидеть невооруженным глазом. Людей внутри здания экстренно эвакуировали. Также было временно перекрыто движение по улицам вокруг небоскреба. Об этом информирует France 24 со ссылкой на AFP, кадры происходящего также были опубликованы на YouTube.

Причина произошедшего выясняется. Местные чрезвычайные службы заявили об отсутствии землетрясения в регионе. По мнению китайского инженера Лу Цзяньсинь, наклон здания мог быть вызван случайным резонансом.

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