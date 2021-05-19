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04:49
Армия
Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
04:44
Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
Армия
Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
03:40
Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
03:29
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Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае

Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
pixabay.com

, 19 мая. Небоскреб к китайском городе Шэньчжэнь внезапно накренился, вызвав панику у проходящих по улицам людей.

Здание SEG Plaza высотой около 300 метров зашаталось в середине рабочего дня. Наклон конструкции можно было увидеть невооруженным глазом. Людей внутри здания экстренно эвакуировали. Также было временно перекрыто движение по улицам вокруг небоскреба. Об этом информирует France 24 со ссылкой на AFP, кадры происходящего также были опубликованы на YouTube.

Причина произошедшего выясняется. Местные чрезвычайные службы заявили об отсутствии землетрясения в регионе. По мнению китайского инженера Лу Цзяньсинь, наклон здания мог быть вызван случайным резонансом.

Власти Китая готовы поддержать Россию из-за ужесточения санкций со стороны Запада. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

Космический китайский аппарат успешно приземлился на поверхности Марса. Зонд вышел на орбиту Красной планеты в феврале и более двух месяцев исследовал потенциальные места посадки. Об этом пишет телеканал RT.

китай эвакуация небоскреб
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